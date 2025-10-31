吳怡農拚選北市長 蔣萬安：我拚施政

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，到民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願表。（趙雙傑攝）

台北市長蔣萬安被問到「是否要捍衛自己執政成果？」僅表示就是全力拚施政。（張珈瑄攝）

2026地方選舉將於明年11月28日投開票，民進黨昨截止受理縣市長參選意願申請，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農壓線遞交台北市長參選意願表，他強調「是我主動提出的」。吳怡農受訪時被問到蔣萬安的施政表現，他語帶玄機稱，「大家過得好不好，心裡有數。」蔣萬安僅表示，「我就是全力拚施政。」

中選會昨日開會，決議2026年8月31日至9月4日受理地方公職人員候選人登記申請，同年11月28日投票、開票。

民進黨提早布局2026地方選舉，有意角逐非執政的直轄市長、縣市長初選，昨日下午5時前可至中央黨部繳交意願表；目前繳交的有參選新北市長的立委蘇巧慧、台北市吳怡農、桃園彭紹瑾及彰化立委陳素月、黃秀芳及彰化市前市長邱建富、彰化市長林世賢共7人。

吳怡農昨天下午赴黨中央遞交意願表，被問到當年與蔣萬安在北市立委選舉「雙帥對決」令人印象深刻，再度交手有信心嗎？吳說，蔣萬安是現任市長，自己爭取民進黨提名，「他當然就是我的對手」，最重要的還是市民們過去3年有沒有感受到生活變好？相信大家心裡都有數。

吳表示，北市是艱困選區，但只要以正向態度面對，透過乾淨、包容選戰即可贏得社會信任；至於外界擔心他政治歷練不足，吳強調，若傳統政治經驗就足夠，現在不會存在這麼多的問題。

吳也被問到，是被民主活水推派出來參選？吳表示，他已經準備相當久，也是他主動提出。

民進黨立委王世堅也是被點名參選台北市長的人選之一，昨被問到吳怡農表態角逐初選，表示「很好啊！他參選我一定會盡我全力幫他，服務處讓他使用，戰車也會借給他，我鼓勵他參選。」媒體問他是否考慮參選，王連忙否認，強調「我知道我不是最強的。」

對於吳怡農的「施政評論」，蔣萬安僅簡短表示「我就是全力拚施政。」