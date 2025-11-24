吳怡農拚2026對戰蔣萬安「打跨出基本盤」！讚蔣nice guy但不符台北需求
距離2026九合一大選倒數1年，民進黨將提名誰對戰現任台北市長蔣萬安，成政界注目焦點。對此，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農為目前唯一遞交參選意願表的黨員，他今（24日）受訪自信解釋，自己有優勢能接觸「看人不看黨」的選民，他也認為，蔣萬安是一個「nice guy」，他會跳出來是因為台北市需要的市長，只有「nice guy」不夠。
對於吳怡農的來勢洶洶，今天他在接受資深媒體人周玉蔻專訪時表示，吳怡農表態爭取參選台北市長，並已遞交參選意願表，他直言，希望接下來四年，台北市可以選出解決市民朋友問題的市長，而不是讓原本一個活力資源都很好的城市，變成現在消極的樣子。
他直言，蔣市長的狀態是少做少錯、少說少錯，但台北市不需要一個等未來四年安全下莊，連任後再問鼎更高位置的候選人。
此外，另外，看到蔣市府這三年表現，他認為北市府在處理輝達落腳北市科的前後，還有很多被檢討的空間，畢竟市府到最後關頭態度才轉為積極，因此，輝達不能算是蔣萬安的執政政績。
吳怡農強調，雖然目前黨內只有自己表態參選，但他相信自己不是民進黨唯一人選，他會先跳出來，也是看到台北市需要一個展現決心、勇氣和誠意的候選人，他會帶著開心和喜悅的態度面對，不怕別人唱衰攻擊，積極爭取眾人信任。
周玉蔻再追問，如果最後沒有被提名仍會參選嗎？吳怡農回應，如果民調不如人，那表示沒競爭力，那自己當然會支持第一名的人。
吳怡農也說，若初選落敗，也沒打算參選市議員和立委，期許自己盡力爭取跨出基本盤，獲得看人不看黨的選民們支持。
