吳怡農指「這麼會選」大罷免不會輸 沈伯洋：從頭到尾沒遇過操盤手

壯闊台灣創辦人吳怡農有意參選2026台北市長，外界質疑他「佛系打法」，吳怡農昨稱，「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果。」民進黨立委沈伯洋今（11/25）說，罷免是公民發起的運動，「我從一開始幫忙到現在我都沒有遇到操盤手，我不知道操盤手在哪裡。」

沈伯洋指出，對於吳怡農認為台北市應該要怎麼選，當然都是予以尊重，但是蠻重要的一件事情，就是罷免運動是一個公民發起的運動，並沒有什麼操盤不操盤的，自己畢竟也是幫忙了很多，「我從一開始幫忙到現在我都沒有遇到操盤手，我不知道操盤手在哪裡。」

沈伯洋說，它是一個公民運動，公民運動的精神非常可貴，重點就是一直在提醒大家，不管是現在要開放《國籍法》的問題、財劃法的修正、憲法法庭的崩潰，還有罷免權被沒收，都是動搖國本、毀壞國家的事情，這個運動一直持續到現在，雖然大家有點受傷，但是他們還是一直在持續著提醒著大家，這件事情是重要的。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，吳怡農有志來參選台北市長，尊重他任何在他自己選舉作為上的一些定調、風格、所要採取的方式，民進黨都有很好的民主體質，未來在徵召的過程，務必全黨會徵召協調出一個最強的人選。

吳思瑤也強調，大罷免不是誰在操盤，這是公民朋友想要為國會的亂象撥亂反正，這是一個集眾人之力，想要挽救台灣民主的公民運動，沒有誰操盤、誰 leader 這件事情，大家都是一起的參與者。

吳思瑤表示，大罷免雖然沒有成功，但是很清楚的看到，在某些區域上，民進黨在結構的板塊上、對方的雙主場要去打贏罷免的這場仗，確實有困難，民進黨在地方的經營、組織上、對社會的論述都還要再強化，必須正面的去看待大罷免之後，沒有成功的大罷免，帶給民進黨在未來地方經營、組織深化，乃至於選舉的規劃都有更精進、更為檢討、更為團結的必要，要正向解讀大罷免給予民進黨人的這些啟發。

她也說，選舉有沒有佛系不佛系，黨團的幹部坐在這裡，「在國會至少我們都沒有佛系的空間，我們要每一天都在武裝我們的戰鬥意志」，必須要去阻卻這些惡法被暴衝的通過。

