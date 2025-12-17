吳怡農提京華城案表態「參選拒收企業捐款」 喊話蔣萬安也做出承諾

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

有意代表民進黨參選台北市長的台灣壯闊聯盟創辦人吳怡農，日前表態未來參與選舉期間，將不接受任何企業捐款，並全面採取電子捐款制度，讓政治獻金的來源與流向都能被清楚檢視。他強調，自己不會有金主，只會有全民捐款作股東，透過婉拒企業捐款，期待重建大眾對公共治理的信任，邁向真正的「陽光台北」。

有意代表民進黨參選台北市長的台灣壯闊聯盟創辦人吳怡農，表態未來參與選舉期間，將不接受任何企業捐款。（資料照）

吳怡農16日透過臉書宣布「陽光政治」的核心承諾，並提到京華城案的檢察官接受媒體採訪時指出，時任台北市副市長彭振聲曾說「怕案子不過，影響市長的財團支持」。對此，吳怡農指出，民主制度的本質應是「人民是頭家」，但現實中，往往是企業對政治決策的影響力更大。

吳怡農說，他第一次參選時，即堅持所有政治獻金依法開立收據、不設暗帳，完整遵守《政治獻金法》；第二次參選，則不設置競選看板，遵守台北市競選廣告物管理相關規範。

吳怡農進一步說明，作為首都市長的參選人，他要做的不只是依法行事，而是主動提高標準。他坦言，婉拒企業捐款，對任何候選人而言都是一項不小的挑戰，但也彰顯其必要性。

吳怡農也呼籲現任台北市長蔣萬安，除了遵守執行台北市議會所通過的競選廣告物管理自治條例，也應承諾不再接受企業捐款。台北作為首都，更應成為選舉文化轉型的示範城市，以公開、透明與誠信，重新贏得市民的信任。

吳怡農期盼，選舉文化能一次次變得更不一樣，最終打造一個沒有黑箱、沒有財團金主、全力為市民服務的「陽光台北」。

