吳怡農提前出局？民進黨北、桃市長擬推「大咖」親征

民進黨11/5的選對會，確認了新北市長將提名立委蘇巧慧參選，六都剩下台北、桃園還沒有結論。有選對會成員提出，北桃選情攸關2026整體氣勢，應由大咖親征，此話被解讀唯一遞交參選意願表的吳怡農已經出局。而參選桃園市長呼聲高的立委王義川被問起參選意願，則說了好幾次徵召選區就是由黨主席徵召。

民進黨布局2026選戰，開放登記參選意願，一直到10/31為止，在台北只有吳怡農一個人來遞表。但據了解，選對會裡面，有成員提出台北應交由大咖來選，以帶動氣勢，這是否意味著吳怡農已經出局？

最終在11/5號的選對會，台北市沒有結論，只確定了新北市定於一尊，由蘇巧慧參選，這也宣告先前曾傳出悄悄布局新北市的前民進黨秘書長林右昌只能另闢戰場。

立委（民）蘇巧慧：「我昨天也有打電話給右昌哥，可能因為在以色列的關係，所以電話的部分可能沒有接通到啦。右昌哥最近這段期間，不管是在美國、日本，甚至現在是在以色列，進行非常多參訪。」

林右昌的出訪行程，就被解讀就是挑戰首都市長的起手勢，現在綠營北桃兩都人選待定，選對會成員喊出要大咖親征，此話民進黨祕書長徐國勇也認同，這大咖的必備條件，勢必得具有政務官歷練，也難怪政院副院長鄭麗君常被點名。而更早之前有消息指出，總統賴清德其實私下勸進立委吳思瑤。

立委（民）王義川：「民進黨的徵召就是徵召，沒有什麼意願不意願的，徵召就是要徵召你。」

王義川很有感，他也被點名是參選桃園市長的有力人選，近期卻因林岱樺事件聲勢受挫。同時間總統府副秘書長何志偉行程滿檔，恐怕都被黨中央列入評分項目。

立委（民）王義川：「桃園市長民進黨的提名，是黨中央徵召。黨中央徵召，徵召就是徵召，找出最好的人選，由黨主席來徵召 ，最後是黨主席來徵召 。」

千千萬萬個徵召，言下之意，北北桃大都會區之戰爭也沒用。

