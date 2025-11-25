吳怡農提「操盤手」大罷免預測失準挨酸 沈伯洋回應了

吳怡農有意代表綠營征戰台北市長。（資料畫面）

壯闊台灣創辦人吳怡農日前登記民進黨內台北市長初選，不過，他昨（24日）上廣播節目提及2023年補選及2025大罷免選情時表示「如果操盤手真的這麼會選，大罷免不會變成這樣」，一番言論引來黨內外砲轟，其中政治評論員李正皓轉發相關報導稱：「差不多就好，吳怡農。」民進黨立委沈伯洋則回應，大罷免是公民運動，精神可貴，反問「不知道操盤手在哪裡？」。

吳怡農目前為黨內唯一遞表參加台北市長初選人選，昨（24日）上廣播節目《新聞放鞭炮》時，提及2023年北市議員補選以5千票落選，遭外界質疑選戰打法太溫和，他自己則認為，主要原因在於「黨內操盤手、名嘴不願看清台北市選民結構」，他訴求應走理性路線，以理性討論取代挑動對立，才能在符合藍大於綠的選民結構期待。

吳怡農也舉例大罷免，認為黨內部分人判斷失準，稱原本預估能至少罷免掉10多席，但與結果相差甚遠，「如果操盤手真的這麼會選，大罷免不會變成這樣」，他認為，錯誤判斷讓民進黨在社會支持上遭遇挫折，也顯示黨內與選民認知存在落差。

對此，李正皓轉發《中評社》相關新聞，並簡短表示：「差不多就好，吳怡農。」同時在留言補充：「有人問為什麼是中評社的新聞，我只問，為什麼這些話中評社會拿來做新聞」；另外在大罷免協力的沈伯洋也現身留言表示：「首先，你要有操盤手.....但是連我都沒遇過操盤手啊.....」，今受訪時他也重申，大罷免他幫忙很多，直言「我都沒有遇到操盤手，不知道操盤手在哪裡？」。





