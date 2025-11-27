吳怡農揭民調「支持度只輸王世堅」沒納苗博雅有苦衷 黃暐瀚：他在走險路

黃暐瀚分析，吳怡農會公布一份顯示自己沒有領先的民調，是想證明自己最沒有仇恨值、能顧到中間選票，並把球踢回選對會。（鏡報李智為）

2026民進黨推派挑戰現任台北市長蔣萬安的人選未定，積極表態的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，昨（26日）公開與潛在競爭者的民調，顯示他在非藍白支持者中，民調僅次於綠委王世堅。資深媒體人黃暐瀚解讀，吳怡農在走一條險路，拿數據背書自己最沒有仇恨值、能顧到中間選票，並把球踢回選對會，讓綠營高層自己去傷腦筋。

民調僅次王世堅 吳怡農揭沒納入苗博雅原因

吳怡農昨日公布由山水民意研究公司完成的民調，結果顯示，在非藍白支持者中，他的「第一支持」民調15.3％，僅次於王世堅的24.2％，勝過綠委沈伯洋11.2％、鄭麗君6.8％與林右昌3.9％。但若是比「第二支持」民調，排名出現大洗牌，吳怡農12.8％最高，接續為鄭麗君8.1％、沈伯洋和林右昌7.8％、王世堅6.9％。

綠營支持者方面，吳怡農也以20.3％居次，緊追民調22.7％的王世堅，同樣勝過沈伯洋16.9％、鄭麗君9.9％與林右昌5.1％。

黃暐瀚分析，吳怡農會公布一份顯示自己沒有領先的民調，是想證明自己最沒有仇恨值、能顧到中間選票，並把球踢回選對會。（鏡報李智為）

吳怡農表示，之所以會公布一份顯示自己沒有領先的民調，是想證明他經營壯闊台灣，以及過去正向、理性選舉的方式，有受到選民肯定，且與王世堅差距在誤差範圍內，說明他有贏得廣泛社會支持的潛力。至於為何沒納入台北市議員苗博雅，則是因為民調方法限制，放不下太多人。

自己就是第二強 吳怡農黨內仇恨值高走險路

對於吳怡農的操作，黃暐瀚在政論節目《57爆新聞》上分析，吳怡農會公布這份民調，就是因為知道王世堅不會參選，所以綠營最強棒就是排第二的他，等於把球踢回選對會；同時用數據替自己背書，儘管綠營內部很多人批評他不夠強、打法佛系，同黨議員也看衰，但民調證明他最沒仇恨值，能開拓中間選票，有機會開出過網民進黨在北市沒開過的票數。

黃暐瀚認為，吳怡農在綠營內部仇恨值反而比較高的情況下，選擇走一條險路、走他自己的路，就看選對會要不要選他，否則到時候很可能是徐國勇打電話給王世堅，拜託他出來選市長。

