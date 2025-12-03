吳怡農昔評論「大罷免」掀議！突「自我反省」：會改善

政治中心／徐詩詠報導

隨著2026年地方選舉靠近，民進黨在北市人選方面尚未決定由誰來挑戰現任市長蔣萬安。早早就公開表態要代表綠營參選首都的「壯闊台灣」創辦人吳怡農，過去因提到大罷免話題引發爭議，甚至有部分支持者不滿。對此，吳怡農2日在臉書發表「自我反省文」，強調會改善與大眾溝通的方式。

吳怡農在文章開頭就直接道歉，表示這幾天是自我反省的時間。他指出，自己的用詞與溝通方式造成誤解與傷害，這些意見他會持續傾聽、重視並改進，不會辜負大家的期待。他首先鄭重表示，罷免運動團體在今年是他心中的「無名英雄」，讓他敬重又感動。近日讓他所敬佩的這群人感受到傷害，使他深刻警惕與反省。

吳怡農昔評論「大罷免」掀議！突發「自我反省」文：會改善溝通方式

吳怡農強調，自己無意攻擊罷免志工。（圖／民視新聞資料照）

他進一步說：「我從未想過要去質疑或批評為這場運動心力交瘁的人們。台灣的民主，需要許多人在不同位置彼此接力。當我在壯闊台灣鞏固社會韌性的同時，想到罷團的辛苦，就時刻提醒著我，要護民主、讓政治更好，讓公民不必再淋雨舉牌戰鬥。」接著他也還原爭議言論的脈絡。當時媒體問他：「你爭取提名，但很多黨內人士說你贏不了。」他的意思是，就算到投票前，都不能放棄翻盤的可能性，就像罷團送件衝刺到最後一刻的精神。



吳怡農昔評論「大罷免」掀議！突發「自我反省」文：會改善溝通方式

吳怡農強調會持傾聽，並改善溝通方式。（圖／民視新聞資料照）吳怡農強調，自己從來沒有批評大罷免運動的志工，他談的是過去有專家分析，僅憑直覺、缺乏對數據及社會氛圍的客觀分析。無論是對自己政治前景的「穩輸論」，或當初對罷免投票的預期，都是憑感覺的說法，與現實狀況有落差。他重申，台北市是艱困選區，目前還沒有其他人表態參選。他希望大家繼續給予建議與指教，未來也會持續爭取更多支持，更努力聆聽社會的聲音，同時改善與大眾溝通的方式。













