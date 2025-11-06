吳怡農是對手？他曝蔣萬安「驚人連任機率」

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 民進黨為備戰2026九合一大選，近期積極敲定各縣市長名單，台北市長蔣萬安坐鎮的「首都攻防戰」更是焦點選區之一；除了已繳交意願書的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，民進黨前秘書長林右昌、立委王世堅、陸委會副主委梁文傑、社民黨台北市議員苗博雅都是被點名的人選。對此，國民黨台北市黨部主委戴錫欽認為，蔣萬安連任審慎樂觀，機率超過五成。

戴錫欽今（6）日接受廣播節目《POP撞新聞》專訪分析，民進黨內部一定會進行吳怡農、苗博雅、王世堅、行政院副院長鄭麗君、立委吳思瑤、民進黨前秘書長林右昌等人的民調，來徵召台北市長人選，而過去選立委就曾雙帥對決過，大家會比較兩人長相、身材、男性魅力，因此吳怡農跟蔣萬安性質上最像。

戴錫欽表示，雖然對蔣萬安連任審慎樂觀，機率超過五成，但目前蔣萬安唯一優勢是現任，不能再用形象包裝，要拿出政績說服，因為藍綠都有基本盤，綠基本盤在單一選舉縣市長內，不管三成五或是四成跑不掉。

戴錫欽最後表示，如果對到吳怡農就是傳統選戰格局，若是對上王世堅，將是跟過去完全不同的選戰，王世堅現在聲量太高，很多中間選民、年輕選民，甚至藍營選民或是對岸民眾也喜歡王世堅，然ㄣˊ王世堅是真心沒有要選，蔣萬安的對手應該是吳怡農或苗博雅

