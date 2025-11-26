吳怡農曝北市民調！簡舒培喊話：做「這事」選對會才會挺！

論壇中心/綜合報導

爭取代表民進黨參選台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今（26）日公布民調，在「非藍白支持者」當中，他僅落後民進黨立委王世堅；王世堅則表態「自己最推薦行政院副院長鄭麗君」，並稱讚鄭學養俱佳、才貌雙全。對此，民進黨台北市議員簡舒培喊話吳怡農，提出民調之外、更應該提出的是「具體的政見」，才更能受選對會的支持。

簡舒培在《台灣向前行》節目中指出，在結構上，台北市對於民進黨而言相對弱勢、艱難，但就因為如此，綠營也要展現出態度，必須要在整個選戰策略裡，認真地去提一個人選。簡舒培進一步表示，就算我們這一次選不贏，都要把蔣萬安牽制在台北市，不讓他到外縣市輔選、站台，降低蔣萬安的外溢效應。

簡舒培強調，民進黨要提名出讓外界認為是「能戰的人選」，維持住基本盤之外，最好能夠爭取中間選民的選票，甚至是能吸收到淺藍選票。簡舒培期盼，選對會在農曆過年前公布市長提名，5月以前把小雞跟母雞的戰鬥團隊定案完成，如此才有足夠的時間與藍白競爭。





