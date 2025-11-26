吳怡農曝民調緊追王世堅 「不是最綠」自信突破綠營基本盤

吳怡農積極爭取參選台北市長。（翻攝自吳怡農臉書）

壯闊台灣創辦人吳怡農爭取代表民進黨參選台北市長，今天（26日）公布以吳怡農、王世堅、沈伯洋、鄭麗君和林右昌5位潛在候選人進行的「互比式民調」結果，他表示在「非藍白支持者」排第二，落後王世堅8.9個百分點；他也是最多「非藍白支持者」的第二支持優先人選。吳怡農表示，民調顯示自己最有底氣突破現在綠營基本盤，在很多人眼中他不是「最綠」的人選，但是最想為台北帶來改變的人。

吳怡農提出的民調顯示，「綠營支持者」中，王世堅的支持度為22.7%，吳怡農為20.3%，兩者2.4個百分點差距在誤差範圍內；沈伯洋、鄭麗君、林右昌的支持度分別為16.9%、9.9%、5.1%。民調由山水民意研究股份有限公司進行，訪問對象為設籍台北市20歲以上成年人，訪問日期為11月20日至11月23日，有效樣本1075人（加權前家戶535份、手機540份），在95%的信心水準下，抽樣誤差約正負2.99個百分點。

吳怡農提出排除藍白的「互比式民調」。（吳怡農辦公室提供）

吳怡農坦言，對於自己現階段民調還不是第一名並不感到意外，「第二名當然不值得慶祝，但很感謝社會的支持，肯定我這幾年在基層的公共服務，雖然不是典型的政治」，但也看到他在綠營基層中的爆發力，支持度與王世堅僅差距2.4%；而在「非藍白支持者」中獲得最廣泛的第二支持度，這也顯示他最有底氣突破現在綠營基本盤，進一步爭取更多市民支持。

吳怡農強調，在5個人選當中，他是唯一表達意願參選、要為台北做事的人，會在剩餘的時間，跟更多人溝通、對話，爭取更多台北人的支持。另外，針對他在廣播節目評論「如果黨內操盤手、這些名嘴們真的這麼會選，大罷免也不會有這樣的結果」，他解釋發言脈絡不是在檢討公民團體的努力，而是談名嘴專家們對罷免結果的預測與結果的落差。





