吳怡農曝民調「只輸王世堅」 里長吐槽沒在基層走動「偶爾發mail」

吳怡農曝北市長民調，民進黨內只輸王世堅。（圖：臉書）

壯闊台灣理事長吳怡農趕在壓線前繳交民進黨台北市長角逐意願表，近日來更是動作頻頻。今天（26日）公布綠營5名潛在台北市長參選人互比式民調，在「非藍白支持者」中，他稱自己只輸綠委王世堅、贏綠委沈伯洋，若從第二支持來看，自己是所有人當中最高。不過卻有當地里長吐槽，根本沒看過吳怡農在基層走動，「只有偶爾發一些mail到各里長信箱」。

吳怡農今天舉行記者會，公布綠營潛在台北市長參選人互比式民調，在「非藍白支持者」中，綠委王世堅24.2%、吳怡農15.3%、綠委沈伯洋11.2%、行政院副院長鄭麗君6.8%、前民進黨秘書長林右昌3.9%。吳怡農對於不是民調第一名不會感到意外，但也看到自己在綠營基層中的爆發力，並重申自己雖然在大家眼中非最綠的人選，但他一定是最想為台北帶來改變的人。

過去曾表態力挺大罷免的華興里長陳峙穎在臉書發文，2019年初次參選的吳怡農靠著顏值跟家世背景獲得不少人喜愛，但選完至今除了一個壯闊台灣聯盟以外，剩下的就是每隔一段時間發一些mail到各里長信箱，也沒看過他在基層走動，質疑「過去幾年在台北市深耕了什麼？憑什麼參選？」他也認為在吳怡農身上看到滿滿菁英的傲氣，認為他想要好好服務台北市民，請從基層民代開始選。