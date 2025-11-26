吳怡農曝民調「落後王世堅」 作家起底：君子報仇2年不晚

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今天公布民調，在「非藍白支持者」當中，顯示民進黨立委王世堅的支持度第一，而他則位居第2。（圖／資料照／趙雙傑攝）

2026年台北市長的民進黨候選人尚未定案，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表達意願，他今（26）日公布民調，在「非藍白支持者」當中，顯示民進黨立委王世堅的支持度第一，而他則位居第2。對此，作家何穎怡揭當年王世堅正是吳怡農競選總幹事，並分析直言：「君子報仇，2年不晚！」

吳怡農今天公布民調，該民調由山水民意研究股份有限公司調查，有效樣本1075人，加權前家戶535份、手機540份；民進黨立委王世堅的支持度第1，接著依序為吳怡農、民進黨立委沈伯洋、行政院副院長鄭麗君，前民進黨祕書長林右昌。

廣告 廣告

資料顯示，在「綠營支持者」中，王世堅的支持度為22.7%，吳怡農的支持度為20.3%，兩者的2.4個百分點差距在誤差範圍內。若納入偏好其他政黨以及不偏任何政黨的所有「非藍白支持者」，王世堅的24.2%支持度領先所有人，吳怡農的15.3%仍位居第2，但落後8.9個百分點；在「非藍白支持者」的群體中，吳怡農支持度12.8%名列第二，接著為鄭麗君的8.1%，以及沈伯洋與林右昌的7.8%。

吳怡農表示，現階段民調不是第1並不意外，但也看見自己的爆發力，僅落後王世堅2.4%，「第2名當然不值得慶祝，但很感謝社會的支持，肯定我這幾年在基層的公共服務，雖然不是典型的政治」。

針對民調結果，作家何穎怡今天在臉書粉專「何穎怡的大耳朵」指出，「我終於看懂這齣戲，君子報仇，2年不晚」，接著提到吳怡農上次選立委時，王世堅是他的競選總幹事，大家罵吳怡農佛系競選，沒上活該，不過她有內奸一名在競選總部做義工，透露總部「沒糧草」到窘況畢現，不禁懷疑：「沒糧草，誰要負責啊⋯⋯」。

何穎怡表示，更妙的是其他競選總幹事都是聲淚俱下催票，王世堅則是說「要是蘇貞昌早一點下台，吳怡農就選上了」，讓她好奇到底是樹敵還是催票，「這是敗票還是挖藍營票？」所以選前之夜，王世堅沒有出席吳怡農的場子，也是很自然。

何穎怡更坦言，她發現許多粉專的留言幾乎都是一面倒「唯一支持王世堅」，因此她認為，既然是炮灰，捨他其誰，至少娛樂效果100分，「吳怡農、沈伯洋，我們都省起來」。

【看原文連結】