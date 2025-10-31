吳怡農沒魅力？ 親綠律師喊「北市只支持恰吉」王世堅急出聲

民進黨立委王世堅。(本報資料照)

2026地方大選，各黨備戰中，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已擬參選台北市長、爭取代表民進黨與蔣萬安一戰。不過，律師林智群今（31日）直言，「民進黨推什麼吳怡農是沒用的」、「台北市目前我只支持恰吉」；他並列出6點理由力挺立委王世堅。不過，王今回應，「要讓最強的出來，我知道我不是最強」、「我一定支持黨內推出的人選」。

林智群在臉書發文指出6個理由，分別為以下：

第一，台北市民喜歡的高學歷、帥什麼的，吳怡農都有，但他不是自己人，就沒用。

第二，吳怡農的演講基本上沒魅力可言，恰吉剛好相反，至少講話好笑有梗，年輕人很吃這一套。

第三，反正台北市怎麼樣都選不贏，還不如讓恰吉當奇兵。

第四，如果民進黨最後推吳怡農，看起來就是門面擔當，想說首都不能派不夠稱頭的人。

第五，如果要論長相，阿北那種的都可以當選台北市長了，恰吉為什麼不能？

第六，恰吉在台北市經營很久，對台北市的市政很熟（我認爲比阿北跟蔣萬安都熟），真的當選可以馬上上手。

不過，王世堅今上午被問及吳怡農參選一事，他表示，「吳若參選，我一定會盡我全力幫他，他前兩次選立委，我也都有全力幫他，服務處、戰車也會借他使用，這都沒有問題」。

至於被媒體問及自己不考慮登記參選？王世堅笑稱，「不，我不，要讓最強的出來，我知道我不是最強。」 被追問「如果民眾或黨員認為您最強？」王笑回，「不會啦，不可能啦，我認為不可能有這個狀況，我一定支持黨內推出的人選」。

