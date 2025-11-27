吳怡農為何自爆民調落後王世堅？黃暐瀚：在走一條險路

爭取代表民進黨參選2026台北市長的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農，昨（26）日公布民調，在「非藍白支持者」當中，他目前名列第二，僅落後民進黨立委王世堅。資深媒體人黃暐瀚認為，吳是在走一條險路，要努力開拓中間許票，讓民進黨開出以往沒有開過的台北市長選局。

吳怡農昨公布民進黨五位潛在台北市長參選人的互比式民調，若納入偏好其他政黨以及不偏任何政黨的所有「非藍白支持者」，王世堅的 24.2％ 支持度領先其所有人，吳怡農的 15.3％ 仍位居第二，但落後 8.9 個百分點；在「非藍白支持者」的群體中，吳怡農獲得最廣泛的第二支持12.8％，接續為鄭麗君的8.1％，以及沈伯洋與林右昌的7.8％。

黃暐瀚昨在政論節目《57爆新聞》中指出，吳怡農召開記者會公布這份民調，就是因為知道王世堅不會選，若王最強但不選，第二強就是吳，要把球踢回選對會；黃強調，吳並非亂公布這份民調，而是要告訴大家，雖然很多人批評他是佛系打法、不夠強，但他最沒有仇恨值，要努力開拓中間選票，讓民進黨票數開出以往沒有開過的台北市長選局。

不過黃暐瀚坦言，吳怡農如今要面對的問題不是選對會、邱義仁、徐國勇，而是被綠營自己人、親綠粉專批評選過兩次立委都沒贏、沒在地方行走、也沒有培養交情；另外，黃表示，吳若想選北市市長，除了民調支持度外，還要得到民進黨北市議員的支持，但當吳宣布要選台北市長時，簡舒培第一個跳出來質疑吳，還稱過去都沒有看到吳。

黃暐瀚認為，當吳怡農面臨民進黨議員不挺、親綠粉專討厭他、親綠民最都瘋狂罵他的時候，屆時選對會要提名他嗎？黃說吳在走一條險路，因其認為台北市選民不要藍綠仇恨值，且自認沒有藍綠仇恨值，吳在走他自己的路，只是看選對會要不要選他。

上述民調由山水民意研究股份有限公司調查，訪問地區為台北市，訪問對象為設籍訪問地區,二十歲以上成年人，訪問日期在11月20日至11月23日，有效樣本有1075人，其中加權前家戶535份、手機540份，抽樣誤差在95％的信心水準下，約正負2,99個百分點。

