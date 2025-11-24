吳怡農爆「輝達來台北不算政績」 李四川反問：不是嗎？

爭取民進黨提名參選2026台北市長的壯闊台灣理事長吳怡農，今（24）日上節目專訪，針對台北市長蔣萬安、副市長李四川成功爭取輝達進駐北士科，稱不是一個政績，李四川回應：「不是嗎？」

台北市副市長李四川。（圖／中天新聞）

針對吳怡農稱，輝達案有很多可以檢討的地方，北市府是到最後關頭才積極投入解決廠商的問題，應該不能算是一個政績。李四川今日下午在媒體堵訪中表示：「我早上大概說過整個過程，從5月到9月的協調，原則上我們都沒有浪費時間。」媒體追問覺得輝達是不是政績？李四川回應：「你說，不是嗎？這個讓市民去評價。」

廣告 廣告

吳怡農資料照。（圖／中天新聞）

李四川今日接受網路節目專訪時則表示，北市地政局長王瑞雲已和他報告，北市府今日上午11點半與新壽完成解約並正式塗銷地上權，北市科T17、T18土地已回到北市府；至於解約被外界質疑耗時較長，李四川則說道，該案並非北市府主動去找輝達談，而是新壽先去跟輝達提，但後續因雙方的MOU限制，因此才會拖到9月。李四川強調，地上權塗銷完成後，接下來就是北市府與輝達簽約的問題。蔣萬安則另表示，希望最快在明年農曆年前與輝達簽約完成，並且在明年中順利動工。

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

延伸閱讀

吳怡農砲口向內 開嗆：操盤手這麼會選 大罷免不會輸這麼慘

台北市長5強對決！蔣萬安網路民調神級輾壓 驚人數字嚇壞民進黨

徐國勇否認「秘書長親征」台北市長 「沈伯洋是好人選」！