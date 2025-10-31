吳怡農爭取參選台北市長選戰 林智群澆冷水：我只支持王世堅
壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前宣布投入台北市長選戰，今（31）日將親赴民進黨中央黨部遞交參選意願表。對此，台派律師林智群直言「民進黨推什麼吳怡農是沒用的，目前我只支持恰吉」並寫出6點分析表示，民進黨應該在2026台北市長選戰中推出立委王世堅出戰。
林智群今天在臉書發文直言，「民進黨推什麼吳怡農是沒用的，目前我只支持恰吉」。林智群進一步表示，台北市民喜歡的「高學歷」、「帥」吳怡農都有，但他不是自己人所以沒用。
林智群還提到，吳怡農的演講「基本上沒魅力可言」，可是王世堅剛好相反，講話好笑有梗，年輕人很吃這套；林智群直言，反正民進黨台北市怎麼樣都選不贏，還不如讓王世堅當奇兵，而且他在台北市經營很久，對市政相當熟悉，真的當選還可以馬上上手。
林智群認為，如果民進黨最後推吳，看起來就是門面擔當，想說首都不能派不夠稱頭的人，不過如果要論長相，他覺得柯文哲那種的都可以當選台北市長了，王世堅為什麼不能？
