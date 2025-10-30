吳怡農爭取參選台北市長 明向民進黨中央遞交意願表
壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今天（30日）表示，盼以自身長期推動公共服務與國際交流經驗，積極爭取民進黨黨內支持，成為台北最強戰力，為台北市民打造一座更具韌性與前瞻性的首都，明天將親赴中央黨部遞交台北市長參選意願表。
民進黨2026選舉對策委員會開會，盤點各縣市長的可能參選人選。由於徵召區採用「遺珠條款」，選對會對於有意願者於10月31日下午5時前，必須向民進黨組織部或直接向祕書長徐國勇、選對會表達意願。
選對會1日開會盤點潛在人選時，台北市長部分，台北市議員苗博雅、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農都被提及，吳怡農隨後透過聲明表達「確實會爭取機會服務市民」。
吳怡農今天晚間透過新聞群組表示，將於明天（31日）下午2時，赴民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願表。吳怡農指出，盼以自身長期推動公共服務與國際交流經驗，積極爭取黨內支持，成為台北最強戰力，為台北市民打造一座更具韌性與前瞻性的首都。
責任主編：于維寧
其他人也在看
正式參戰！負傷遞表爭取台北市長提名 吳怡農：我們一定要成功
民進黨佈局2026地方選舉，在徵召選區祭出「參選意願表」提供有意角逐者表達意願，日前表態爭取台北市長提名的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今（31）日下午親赴中央黨部遞表時表示，台北市對民進黨一向是艱困選區，但他相信只要透過正向態度，再次堅持一個乾淨的、包容的選戰，重新建立大家對政治的信任，絕對可以成功，也預告今日起將展開一系列的客廳會，跟台北市民朋友們面對面地對談，期待跟大家一起為台北的未來奮鬥。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
APEC部長級年會 楊珍妮與美副貿易代表交流關稅議題
亞太經濟合作會議（APEC）台灣代表團今天（31日）釋出行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，在部長級年會期間，與美國副貿易代表史威澤（Rick Switzer）就關稅議題交流，目前台美對等貿易談判技術性諮商已大致底定，但就若干議題正進行文件交換，盼台美未來更緊密合作。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 7 小時前
吳怡農帶肩傷遞交台北市長參選意願表 「我們一定要成功」
壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農左手因肩關節唇撕裂傷，日前動手術，今（31日）下午帶傷前往民進黨中央黨部，遞交2026年台北市長參選意願表，他表示，台北市對民進黨而言是艱困選區，但相信只要以正向態度，堅持乾淨、包容的選戰，「絕對可以成功、我們一定要成功」。鏡新聞 ・ 4 小時前
吳怡農遞交參選台北市長意願表（1） (圖)
壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農31日親赴民進黨中央黨部，遞交台北市長參選意願表。中央社 ・ 6 小時前
挺吳怡農！王世堅笑：我不是最強人選
[NOWnews今日新聞]2026年九合一選舉即將到來，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今（31）日下午將赴民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願表。對此，民進黨台北立委王世堅上午受訪時表示，吳若參選一定會盡全力...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
吳怡農表態2026選台北叫陣了！蔣萬安：我就是全力拚市政
2026年九合一大選將至，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今（31日）赴民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願表，他還表示，市民有沒有感受到生活變好，大家心裡都有數。對此，台北市長蔣萬安回應，「我就是全力拚市政」。中天新聞網 ・ 2 小時前
吳怡農爭取參選台北市長選戰 林智群澆冷水：我只支持王世堅
壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前宣布投入台北市長選戰，今（31）日將親赴民進黨中央黨部遞交參選意願表。對此，台派律師林智群直言「民進黨推什麼吳怡農是沒用的，目前我只支持恰吉」並寫出6點分析表示，民進黨應該在2026台北市長選戰中推出立委王世堅出戰。中天新聞網 ・ 7 小時前
王世堅挺參選台北市長！吳怡農這樣說
[NOWnews今日新聞]民進黨立委王世堅（31）日表示，若壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農要參選台北市長，會全力幫忙，對此，吳怡農下午赴民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願表時說，感謝黨內夥伴們支持、相挺，但...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
吳怡農正式爭取台北市長提名！苗博雅讚「一時之選」：民進黨沒跟我接觸
壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今（31）日下午親赴中央黨部遞交參選意願表，爭取民進黨台北市長提名。對此，也被點名是可能人選之一的社民黨台北市議員苗博雅大讚，吳怡農是一時之選，且事實上民進黨並沒有跟自己接觸過相關的事情，自己能獲得市民肯定能被提到，其實就是非常大的榮譽，但不管自己扮演什麼角色，重點是球隊要能贏，而誰最適合執行戰術，誰就是最適合人選。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
不是豬瘟！新竹肉圓名店老闆遭警帶走 原因曝光
不是豬瘟！新竹肉圓名店老闆遭警帶走 原因曝光EBC東森新聞 ・ 12 小時前
馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例三讀通過 經費上限300億
花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情嚴重，為有效、迅速推動災區復原重建工作，立法院今天（31日）三讀通過花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例，經費上限新台幣300億元，分期編列特別預算，用於農業復原、電力系統、水利設施、道路及交通等項目。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 9 小時前
焦點股》東元：踏足多項熱門商機 股價震盪
因AI推升全球電力需求，帶動電力基礎設施商機，加上淨零減碳潮流持續，節能商機也持續發酵，機電大廠東元（1504）因踏足多項熱門商機，近日股票交投持續熱絡，不過今日股價在平盤上下震盪，早盤一度急拉，之後又翻黑，高低振幅逾6%，近11時20分，東元股價小跌0.5元或0.43%，暫報116元，成交量近5萬自由時報 ・ 9 小時前
開盤／台積電小漲護盤 大盤穩守28,400點 傳產續旺
受惠於美國聯準會如預期降息1碼，加上市場對AI成長動能仍具信心，台股今（30）日預期開高震盪，開盤暫報**28,350點**（+55點），延續昨日強勢氣氛。不過，美股四大指數在Fed主席Powell釋出偏鷹談話後拉回，市場仍面臨利率與地緣政治不確定性干擾，短線預期高檔區間整理。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
明將壓線遞交參選台北市長意願表 吳怡農：爭取黨內支持
2026大選將至，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今天（30日）表示，明天下午2時，將赴民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願表，希望以自身長期推動公共服務與國際交流經驗，積極爭取黨內支持，成為台北最強戰力，為台北市民打造一座更具韌性與前瞻性的首都。鏡報 ・ 1 天前
追高戰術1／台股衝3萬點！ 達人教戰空手上車攻略搭年底行情
台股自4月後強勢反彈、上漲，短短7個月從17,306 點一路飆上10月30日的28,287點（10/30收盤），漲幅超過6成，寫下驚人紀錄；而這波資金行情看來還未結束，繼股市老先覺杜金龍喊年底3萬點後，投資達人陳喬泓也認為，根據邏輯推論，台股確實有實力達到3萬點。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
非洲豬瘟臺中案例場再次清消 仍有兩處呈核酸陽性
非洲豬瘟中央災害應變中心今天(30日)召開第42次會議，指揮官、農業部陳駿季部長表示，臺中案例場經過第二次清消後，仍有另兩處呈現病毒核酸陽性，農業部已立即協請國防部化學兵支援，同時與外部專家組成團隊，國立教育廣播電台 ・ 1 天前
《經濟》政院拍板：開放旅宿、碼頭外國技術人力
【時報-台北電】行政院會今（30）天拍板「跨國勞動力精進方案」報告，勞動部表示，將以本國勞工為主、跨國勞動力為輔，在「本勞權益優先」、「強化人力素質」、「擴大用人留才」及「強化政府效能」等四大原則下規劃四大方案，其中包含開放「旅宿服務工作」、「商港碼頭貨物裝卸集散工作」得聘僱外國技術人力且直接從海外引進，預計明年上路。 勞動部指出，我國正面臨人口老化及少子化，且已進入超高齡社會，因勞動人口減少，導致各產業紛紛反映勞動力不足。與此同時，我國勞工亦面臨低薪問題，其中服務業的低薪勞工佔比較高，各界也相當關注改善缺工及低薪議題。 勞動部表示，為了鼓勵企業提升本國勞工薪資與就業條件，避免低薪定錨現象，同時積極向外延攬運用跨國勞動力來協助產業解決缺工問題，以兼顧產業用人需求並建立勞資雙贏機制。勞動部在過去數個月內積極與國發會、經濟部、內政部、交通部、外交部、衛福部等部會多次進行跨部會協商，合作推動四大方案，在穩定國人就業的前提下，積極補充產業所需勞動力，同時強化政府效能確保人力素質穩定提升。 勞動部說明四大方案，一、製造業加薪本國勞工增加移工名額：為了讓製造業補足基層人力需求，暨兼顧本國勞工薪資條時報資訊 ・ 1 天前
2028不一定推盧秀燕？鄭麗文：還有這兩人
[NOWnews今日新聞]國民黨準黨主席鄭麗文即將上任，面對2028大選，過去多人都認為台中市長盧秀燕是最強母雞，不過鄭麗文卻說，「恐怕不只一位」，引發議論。鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》專訪時表...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文曾喊「我是中國人」 蔡正元：若不改2026多人落選
國民黨主席朱立倫卸任前，最後一次中常會上，特別提到，率領200多名黨工總辭，是為保留最大人事空間給新任主席，不過外界質疑，這狀況史無前例，是有意讓鄭麗文陷入無人可用窘境。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
替林岱樺站台引炸鍋！王義川：不出席造勢
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選白熱化，黨內派系正國會成員日前相繼宣傳民進黨立委林岱樺的造勢晚會，引起外界批評，「正國會」民進黨發言人卓冠廷今（31）日下午向民眾致歉，並收回他的表態，而綠...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前