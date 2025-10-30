吳怡農爭取參選台北市長 明向民進黨中央遞交意願表

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今天（30日）表示，盼以自身長期推動公共服務與國際交流經驗，積極爭取民進黨黨內支持，成為台北最強戰力，為台北市民打造一座更具韌性與前瞻性的首都，明天將親赴中央黨部遞交台北市長參選意願表。

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農30日表示爭取參選台北市長，31日向民進黨中央遞交意願表。（中央社資料照）

民進黨2026選舉對策委員會開會，盤點各縣市長的可能參選人選。由於徵召區採用「遺珠條款」，選對會對於有意願者於10月31日下午5時前，必須向民進黨組織部或直接向祕書長徐國勇、選對會表達意願。

選對會1日開會盤點潛在人選時，台北市長部分，台北市議員苗博雅、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農都被提及，吳怡農隨後透過聲明表達「確實會爭取機會服務市民」。

吳怡農今天晚間透過新聞群組表示，將於明天（31日）下午2時，赴民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願表。吳怡農指出，盼以自身長期推動公共服務與國際交流經驗，積極爭取黨內支持，成為台北最強戰力，為台北市民打造一座更具韌性與前瞻性的首都。

責任主編：于維寧