吳怡農爭取台北市長提名！沒打算選議員、立委 3點承諾：重現小英成績

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

近日各界都在關注民進黨將由誰角逐台北市長，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農早前已遞交參選意願表，他今（24）日受訪坦言，自己並不是大咖，也不是最會吵架的，但候選人需要不分黨派的去與民眾溝通，這是他的優勢所在，但若未獲得提名，他目前也沒有參選市議員和立委的打算。

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農早前已向民進黨遞交參選意願表，有意角逐台北市長。（圖/取自吳怡農臉書）

吳怡農今日接受資深媒體人周玉蔻專訪，提到自己參選台北市長的意願，當被問到若沒有被提名是否脫黨參選？吳怡農表示將支持第一名的人，也相信提名過程會有公平的競爭，找出最有優勢的候選人，如果自己不是最強的，那自然會讓賢。他也補充，若沒有獲得提名，目前也沒有參選市議員和立委的打算。

吳怡農相信自己具有角逐台北市長的競爭力，選舉的重點在於「找到最可能跨出去，跟社會大眾看人不看黨的民眾溝通的候選人」，若大眾認為候選人一定是官位最高的大咖、最會吵架、最綠的，那他並不是這樣的人。周玉蔻反問吳怡農，會讓非綠選民也願意支持嗎，他則回應，至少會願意去認識、了解他的主張，而他會努力把這些認識跟了解轉為支持。

吳怡農稍早也在個人臉書以「請你支持我參選台北市長。」為題發文，並表達三點。第一，他可以解決AI將帶來的失業潮以及就業不穩定的問題，並布局教育。第二，他提及前總統蔡英文曾在台北獲得2次過半得票，證明了台北並非無法撼動，他過去有許多跨國合作經驗，可以讓市民看到不同以往的創新跟理性路線，重現「小英成績」。

第三，回顧過去選舉失利經驗，他反省自己對支持者和媒體的溝通不足，導致沒有成功催出選票，未來會加強溝通工作。「面對台北市的選戰，我會持續與社會對話，儘可能地擴大支持，同時衝刺民調，提供選對會徵召提名的科學依據。」

