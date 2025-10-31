即時中心／高睿鴻報導

民進黨已開始積極備戰2026年大選，尤其是艱困選區台北市，將派誰挑戰人氣極高、還握有執政優勢的蔣萬安，備受外界矚目。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，今（31）決定向黨內遞交意願書，有意挑戰市長大位；因此同樣被視為熱門人選、更資深的人氣綠委王世堅，意向也受到關注。但他今天受訪時強調，自己絕非最強人選，且一定會支持黨內最終提出的候選人；不過，王世堅也說，將會先全力幫吳怡農競選。

王世堅表示，他覺得吳怡農遞交參選意願書的決定很好，如果吳真的參選，「我一定盡全力幫他」。他進一步表示，吳怡農前兩次選立委，其實自己也都曾全力幫忙、甚至連服務處都借其使用，之後也會同意繼續借，這沒有問題，「我鼓勵他參選！這很好！」。

快新聞／吳怡農爭取選台北市長！ 王世堅表態支持：我一定盡全力幫他

民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）

不過，王世堅也坦言說，吳怡農還不一定是最強人選，還是要看之後初選的狀況；但無論如何，他都相信，黨一定會推出最優秀的候選人。即便如此，雖然可能將有幾位候選人遞交意願書、想參加初選，但王世堅仍表示，還是會支持吳怡農，就像之前也曾支持過他。

至於他個人是否有參選意願？王世堅也直接回應說：「我不！要讓最強的出來，我知道我不是最強的」。他接著又強調，不認為自己將成為黨的最強選項，最終一定是支持黨內推出的其他人選。不過，王世堅重申說，無論民進黨最後派出什麼樣的人選，跟他有沒有私交、認識深不深，這些都是其次，「只要是黨初選通過的，那一定是最強的，所以我一定支持他」。

