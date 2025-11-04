吳怡農甫表態 黨工課程遭取消

吳怡農（中）日前向民進黨遞交台北市長參選意願書，壯闊台灣聯盟原訂7日舉辦黨工民防訓練課程，卻被臨時以「黨務因素」取消。（本報資料照片）

民進黨中央黨部原訂7日由壯闊台灣聯盟在黨部舉辦民防應變訓練課程，4日卻臨時「奉祕書長指示」取消，引發黨內議論，不少人認為與聯盟創辦人吳怡農向黨中央遞交參選台北市長意願書有關；吳強調尊重黨中央決定。此外，民進黨前祕書長林右昌4日在臉書發文，大談輝達在北市設總部之事，被解讀劍指參選北市長。

林右昌、行政院副院長鄭麗君、綠委吳思瑤、王世堅及社民黨議員苗博雅均被「點將」參選北市長，支持者期望能派出與現任市長蔣萬安對決的最強人選。

廣告 廣告

民進黨中央黨部1個多月前發布1場民防訓練課程報名，安排壯闊台灣聯盟7日為黨工上課，但黨中央昨突然稱「奉祕書長指示」暫緩課程，不少人認為與吳登記參選台北市長後，黨中央「刻意避嫌」，也有人認為與派系之爭有關。

吳怡農昨說，當天已安排在宜蘭演講，本就不會出席該課程，而黨內不辦台北市長初選，選對會對各程序都會特別注意不能偏袒，並以透明的「類初選」流程決定人選，他尊重黨中央決定。

人在以色列訪問的林右昌昨發文說，輝達早在5年前就順利在以色列設立總部，對比在北市遇到重重障礙，直言「我們台北，的確可以再加把勁」，透露劍指北市長的企圖心。吳怡農回應，無法對揣測逐一評論，就由黨內提出最有民意基礎的候選人。

對於北市府與新壽解約北士科T17、18地上權進度，產發局長陳俊安昨說，新壽上周通知市府還有單據需彙整，本周已約時間與地政局、法務局討論後續解約程序。今將赴市議會專案報告的市長蔣萬安說，新壽案將於2周內完成議會備查，朝11月底完成相關程序為目標。