吳怡農直指黨內操盤手 藍議員：大罷免時怎不說賴清德是錯的？

吳怡農爭取代表民進黨參選台北市長（右，李政龍攝）對戰蔣萬安。資料照



爭取代表民進黨參選台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農指民進黨操盤手真的這麼會選，大罷免不會有此結果，「未爭取到社會支持，這是最現實的」。對此，國民黨台北市議員詹為元今（25日）表示，吳怡農當初跟罷免藍委王鴻薇團體站在一起，為何沒勇氣指著總統賴清德的鼻子說這些都是錯誤的？

吳怡農昨（24）日在廣播專訪直指黨內，「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」；遭名嘴李正皓怒嗆，「吳怡農，差不多就好」。

廣告 廣告

詹為元今在臉書發文「大家不要被吳怡農騙啦」表示，吳怡農昨天有一段批評民進黨內關於「大罷免」的不同意意見，說訴求應該是理性的，不應該仇恨藍綠對抗。吳甚至砲口向內說：「如果這些黨內操盤手、名嘴真的這麼會選，大罷免也不會有這樣的結果。」

詹為元表示，看起來吳怡農好像很理性，好像反對藍綠仇恨，甚至直接打臉柯建銘與賴清德。結果，看看吳怡農面對罷免王鴻薇的時候做了什麼？一樣就是跟罷團站在一起，參加活動謾罵王鴻薇。請問吳，當時怎麼不跳出來說大惡罷就是不對？怎麼沒有勇氣的跳出來指著賴清德的鼻子說這些都是錯誤的？

詹表示，吳怡農現在為了選台北市長，就跳出來假理性、假中道，甚至還因此背刺自己的同黨同志，相信民進黨的朋友也會感到心寒。

更多太報報導

吳怡農指「這麼會選」大罷免不會輸 沈伯洋：從頭到尾沒遇過操盤手

佛系選舉挨批 吳怡農：若操盤手這麼會選「大罷免不會如此」

自認最可能跨出基本盤！吳怡農爭取北市長提名：不考慮選議員、立委