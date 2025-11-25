吳怡農直言「黨內操盤手不會選舉」 李正皓開砲：差不多就好

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 2026縣市長選舉藍綠白佈局逐漸加溫，「壯闊台灣」創辦人吳怡農爭取民進黨台北市長人選提名，他昨（24）日在廣播節目訪問中更直指黨內操盤手，「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」，引發議論。對此，名嘴李正皓發文怒嗆吳怡農，「差不多就好」。

吳怡農昨接受資深媒體人周玉蔻廣播節目訪問，被問及2023年選戰採取佛系打法，以5000票之差輸給王鴻薇，吳怡農不認同佛系選戰的評價，他點出，大家的分析其實都錯誤了，很多名嘴和黨內操盤手不願意去看清台北市選民結構，他的打法沒有錯，而且是差一點就贏。

吳怡農表示，若回到當初，他的失敗是在沒有好好去跟這些名嘴和媒體人溝通，因為媒體界的攻擊和塑造看衰他和質疑他佛系打法的氛圍，影響支持者士氣和基層投票意願，因為媒體界的攻擊，這個選票差距落差達到七八千票。他點出，自己領先的中山區投票率比松山區投票率低了10%，很少在同一個選區看到投票率有這樣的差距。

吳怡農強調，在中山松山選區，也是台北市的縮影，在這個地方訴求必須是理性的，避免挑起藍綠對抗仇恨，因為選區結構就是基本盤是藍大於綠，這是要面對的競爭現實。大家一直講他佛系，好像不知道他選舉在做什麼？但是台北市民期待的是理性的討論，自己不是沒有挑戰對手，絕對挑戰對手的立場與政見，只是沒有攻擊、汙辱對手。

吳怡農更直言，如果這些黨內的操盤手、名嘴真的這麼會選的話，大罷免也不會有這樣的結果，直言現在的民進黨確實沒有爭取到社會的支持，而且判斷差多少？有些比較資深的聲音在大罷免上的判斷百分之百的大錯特錯，以為至少罷免十幾席，結果就是差這麼多。

然而，針對吳怡農說法，李正皓在Threads轉發香港媒體《中評社》相關新聞開嗆，「差不多就好，吳怡農」，但也有人留言回應，吳怡農說的沒錯，大罷免的操盤策略確實是民進黨失策，李正皓留言回應，「輪不到他講」。

