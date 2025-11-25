吳怡農直言「黨內操盤手會選大罷免不會這樣」 李正皓：差不多就好

吳怡農（圖）談論大罷免，遭李正皓嗆：差不多就好。資料照。李政龍攝



壯闊台灣創辦人吳怡農有意代表民進黨參選台北市長，昨（11/24）接受廣播節目專訪時，直言「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。對此，政論節目主持人李正皓在社群開嗆「差不多就好」。

吳怡農2023年立委補選時採取佛系打法，以5000票之差輸給王鴻薇，被認為戰略錯誤。他昨說，不認同這樣的評價，覺得很多名嘴甚至黨內操盤手，可能很久或不願意去看台北市選民結構，其實他們只差一點就贏了。

吳怡農更說，如果這些黨內操盤手、名嘴真的這麼會選，大罷免也不會催出6成的投票率，結果卻是不同意大於同意票，並坦言「我們沒有爭取到社會的支持」。

廣告 廣告

李正皓昨在threads轉發中國媒體《中評社》報導吳怡農這段說法的新聞，開嗆「差不多就好，吳怡農。」在回覆網友時還說「輪不到他講」、「我想確認，罷免王鴻薇時，吳怡農出力狀況是怎麼樣？這區他至少應該要全力」。

底下留言區也引來民進黨立委沈伯洋留言：「首先，你要有操盤手⋯⋯但是連我都沒遇過操盤手啊⋯⋯」。

更多太報報導

高雄重大開發釀國安大洞？左營軍港周邊未限高 環團：恐成敵軍砲塔

吳怡農直指黨內操盤手 藍議員：大罷免時怎不說賴清德是錯的？

習近平在「川習通話」強調收回台灣 外交部批：北京論述虛假不實