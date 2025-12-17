吳怡農盼「不再有京華城案」拒收企業捐款 喊話蔣萬安跟進

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農宣布不再接受任何企業捐款。(資料畫面)

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態參選台北市長，他於昨（16日）晚間在臉書發文，宣示「陽光政治」主張，強調未來選舉不再接受任何企業捐款，只收電子政治獻金，希望不要再有下一個京華城案發生。同時，吳怡農也喊話市長蔣萬安跟進，承諾不再接受企業捐款。

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農昨（16日）晚間在臉書提及京華城案，指出檢察官在接受媒體訪問時轉述，時任台北市副市長彭振聲曾憂心「怕案子不過，影響市長的財團支持」，並呼籲「不要再有下一個不公平的京華城案」。

吳怡農指出，當前的台灣社會已形成「USB金流、Excel Pay」的政治文化，不僅讓民眾對政治失去信任，更可怕的是社會逐漸習以為常。他強調，自己從踏入政壇開始，就承諾「每次參選都要進步」，而進步必須從最基本的守法做起。

吳怡農承諾要在每次選舉都有進步，而進步要從基本的守法開始，第一次只收要開收據的政治獻金，沒有暗帳，遵守《政治獻金法》；第二次則不掛看板，遵守台北市議會《台北市競選廣告物管理自治條例》。吳怡農認為，作為首都市長的參選人，要做的不只是守法，更要贏得民眾的信賴，所以他承諾，將不再接受企業捐款，一切留下金流紀錄。

吳怡農也公開呼籲其他候選人應不分黨派，一同承諾不收企業捐款，同時點名台北市長蔣萬安。吳怡農表示，此舉對候選人而言是「巨大的一步」，唯有逐步改變選舉文化，台灣的民主才能更陽光、公開，市府也才能在沒有財團金主的情況下，全力地為市民服務。





