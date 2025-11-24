吳怡農砲口向內 開嗆：操盤手這麼會選 大罷免不會輸這麼慘
壯闊台灣創辦人吳怡農有意代表民進黨出征2026台北市長選戰，他今（24）日接受專訪時，談到外界批評他「佛系打法」導致過往選戰失利一事做出反駁。他怒嗆，「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」
吳怡農今天接受《新聞放鞭炮》專訪時，被問到2023年立委補選以5000票之差輸給王鴻薇，為何採取佛系打法，導致很多支持者因此不支持他選台北市長。吳怡農表示，自己當然不認同這樣的評價，因為大家的分析錯誤了，很多名嘴甚至黨內操盤手可能太久沒去了，解或不願意去看清台北市選民結構，佛系打法沒有錯，而且差一點就贏了。
吳怡農強調，依照當時媒體人的說法，當時選法根本沒機會、應該是砲灰、應該是大敗，但其實他一直是領先的。他坦承自己做錯一件事，就是沒有提早讓這些媒體人、名嘴了解自己的分析與策略。在中山松山選區這個台北市的縮影，訴求必須是理性的，避免挑起藍綠對抗仇恨，因為選區結構就是基本盤藍大於綠，這是要面對的競爭現實。
吳怡農認為，自己失敗在沒有好好去溝通，因為當時這麼多人的攻擊跟看衰，影響了支持者的士氣，最後在他贏跟領先的中山區投票率比松山區投票率低了10%，很少在同一個選區看到投票率有這樣的差距，這導致差了7、8千票，原本是贏的，但因為媒體界的攻擊影響了基層的投票意願，這是自己做得不夠好的地方。
吳怡農表示，佛系打法不是自己說的，自己不是沒有挑戰對手，只是沒有攻擊、汙辱對手，但絕對挑戰對手的立場與政見，這是大家可能的誤會，台北市民期待的是理性的討論。他進一步指出，如果這些黨內操盤手、名嘴真的這麼會選，大罷免也不會有這樣的結果，清楚看到催出6成投票率，結果是不同意大於同意票。
吳怡農直言，有些比較資深的聲音在大罷免上的判斷百分之百大錯特錯，以為至少罷免十幾席，甚至在投票前已經有很多操盤手在面試補選區的候選人，結果差這麼多，所以傳統政黨其實無意中這麼多年下來已經跟社會大眾有些脫鉤，這是所有政黨面臨的危機。
