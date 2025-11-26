吳怡農砲打黨內還想選台北市長？謝寒冰點名3大族群「都得罪光了」

壯闊台灣聯盟理事長吳怡農欲爭取代表民進黨參選台北市長，不過日前以去年大罷免不如預期為例，指操盤手的預測常與民意脫節，引爆綠營黨內不滿。資深媒體人謝寒冰認為，吳目前需要媒體聲量，不過卻把媒體、操盤手、民嘴都得罪光了。

針對部分民進黨支持者認為吳怡農在2023年的立委補選打法過於溫和一事，吳日前接受節目專訪時反擊，認為不少名嘴與黨內操盤者沒看懂選民結構，並強調自己的策略並無問題，更稱這些操盤手若這麼會選，「大罷免不會有這樣的結果」。

對此，謝寒冰昨（25）日在政論節目《57爆新聞》中指出，吳怡農如今要爭取提名，卻不斷得罪人，並透露吳曾上節目卻遲到，甚至還不知道該節目是直播，完全狀況外；謝認為，吳想要參選，卻把媒體得罪了、幫忙操盤的操盤手也得罪、名嘴也得罪，全都得罪光了。

另外，針對吳怡農日前稱輝達不能算是台北市長蔣萬安的政績一事，讓北市副市長李四川不禁反問「不是嗎？」謝寒冰強調，若這個不算政績，什麼才算政績？並認為吳此舉突顯了自己沒有東西可以拿出來用，只能講別人。

謝寒冰最後表示，吳怡農時常給人「很空」的感覺，有次與前總統蔡英文同台時，突然要他講話卻結結巴巴，吳卻說他在注意蔡的花襪子，總是讓人覺得吳怪怪的，實在是匪夷所思。

