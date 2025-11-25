吳怡農砲打黨內！李正皓怒反嗆：差不多就好

▲吳怡農昨（24）日開砲黨內「操盤手」引關注。（圖／記者嚴俊強攝，2025.10.31）

[NOWnews今日新聞] 2026地方大選布局備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他昨（24）日在專訪中更開砲黨內：「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。對此，名嘴李正皓怒嗆吳怡農，差不多就好，就問為什麼這些話會被中評社拿來做新聞？

吳怡農昨接受專訪時，針對2023年立委補選因為採取佛系打法，以5000票之差輸給王鴻薇，惹怒很多支持者一事表示，他不認同這樣的評價，其實大家的分析錯誤了，很多名嘴甚至黨內操盤手，可能太久沒去了，或不願意去看清台北市選民結構，佛系打法並沒有錯，而且差一點就贏了。



吳怡農更直言，自己失敗在沒有好好去溝通；另外，如果這些黨內操盤手、名嘴真的這麼會選，大罷免也不會有這樣的結果。

針對吳怡農說法，李正皓昨轉發中國媒體《中評社》新聞並指出，他只問，為什麼吳怡農這些話中評社會拿來做新聞？李正皓更怒嗆：「差不多就好，吳怡農。」而底下留言區也引來民進黨立委沈伯洋留言：「首先，你要有操盤手⋯⋯但是連我都沒遇過操盤手啊⋯⋯」。

