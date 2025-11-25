吳怡農砲打黨內 藍青年楊智伃嗆「曾挺罷薇」：你也沒真正醒悟

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農批評大罷免的言論，引發不少爭議。（圖／本報資料照片）

2026年選舉在即，各黨積極備戰，外界關注民進黨將派誰迎戰現任市長蔣萬安。目前綠營僅壯闊台灣創辦人吳怡農表達意願，本人昨（24）日稱「民進黨內操盤手這麼會選，大罷免不會有這樣的結果，引發各界譁然。對此，前國民黨發言人楊智伃忍不住開砲了。

吳怡農昨天在《新聞放鞭炮》專訪中，開嗆如果黨內操盤手、名嘴真的這麼賄選，大罷免也不會有這樣的結果，清楚看到催出6成投票率，結果是不同意大於同意票，跟原先那些資深的聲音判斷的差那麼多，所以傳統政黨其實無意中這麼多年下來，已經跟社會大眾有些脫鉤，這是所有政黨面臨的危機。

對此，楊智伃今天在臉書發文，砲轟「罷免時一套、專訪時一套」，沒內容依舊撐不起台北。她認同吳怡農其實真的很努力，但努力不等於內容，努力不代表他有提出政策，「如果黨內操盤手這麼會選，那大罷免不會失敗」這句話確實說中民進黨和社會脫節的痛點，但最諷刺的是，吳怡農自己也從來沒有真正醒悟。

回顧大罷免過程，楊智伃指出，吳怡農現身罷免王鴻薇的場子力挺大罷免，當時表示「大罷免這是對所以政治人物的警告」，這令她不禁好奇，哪一個吳怡農才是真心的？還是又是只靠感覺在說話？

楊智伃提到，吳怡農長期以來，政治上主打小英牌，政策上卻像空心菜一樣一場空，批評別人時沒有具體內容，講話全憑情緒與氛圍，本人更像「Bubble Boy」，講話氛圍像泡泡，乍看夢幻繽紛、戳一下就破。

楊智伃認為，吳怡農4年前後始終如一，拿不出任何具體政策來做評論。以輝達進駐案為例，台北市政府面對新壽解約、重新盤點基地、與企業協商到正式簽約，整個過程蔣萬安與市府團隊展現了策略、負責任的決心與魄力，她反問：「吳怡農有提出任何更具建設性的意見？有端出完整方案？有展示對市政的理解？」完全看不見。

楊智伃提醒吳怡農，努力要落地，要配得上野心，所以回頭看民進黨在台北的提名方式，真的讓人不禁懷疑，民進黨在面對2026台北市長的佈局，到底是在看能力，還是在看感覺？

