吳怡農秀民調盼獲徵召 徐國勇：我們聽到了

▲吳怡農召開記者會秀出民調盼獲徵召，徐國勇表示「我們聽到了，選對會也聽到了」。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 壯闊台灣創辦人吳怡農上週特別舉辦記者會公布民調，結果顯示在非藍白支持者與綠營支持者中都落後給立委王世堅，希望獲得更多民眾的支持。對此黨秘書長徐國勇今（1）日表示，台北與桃園都是徵召區，不會只用民調來做決定，也坦言自己從接任秘書長至今，從未對任何區域候選人做過民調，強調台北市不缺人才，每個被點名的人都有知名度與經驗，對於這些民調不予置評，「我們聽到了」。

徐國勇今日被問及吳怡農公布民調盼獲徵召參選台北市長，對此徐國勇說，台北與桃園都是徵召區，不只會用民調做決定，只有高雄、台南與嘉義縣初選區會用民調決定人選，徵召區會綜合評估。

至於黨內是否有做過民調，徐國勇表示，民進黨要進行民調一定要經過秘書長同意，且結果只有主席跟秘書長看得到，自己上任至今3個月，從大罷免過後民調最低到現在滿意度、信任度黃金交叉，過程中沒有做過任何區域候選人的民調。

最後對於吳怡農的民調，徐國勇說，「我們聽到了，選對會也聽到了」，強調台北市不缺人才，每個被點名的人都有知名度與經驗，對於這些民調不予置評，而過去被點名參選台北市長，明確回應「我不會去選」。

