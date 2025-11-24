吳怡農稱輝達不能算是蔣市府政績 李四川：我讓市民來評價

台北市副市長李四川。 圖：周煊惠／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 關於輝達（NVIDIA）北士科用地爭議，台北市政府今（24）日宣布，已與新光人壽正式完成塗銷地上權解約，土地也回歸市府，後續將繼續與輝達推動專案設定地上權等事宜。然而，有志參選北市市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農則認為，這不該算是市府政績。對此，台北市副市長李四川下午受訪則回應，「我讓市民去評價」。

吳怡農今日接受廣播專訪，談及蔣萬安市府上任以來的表現。針對蔣市府表現，他直言仍有很多需要檢討地方。關於輝達案，他表示，市府拖到最後一刻才積極解決問題，因此輝達的狀況應該不是蔣萬安選舉的政績。

針對吳怡農發言，李四川下午受訪表示，他早上大概說過整個過程，從5月到9月的協調原則上都沒有浪費時間，至於是否是市府的政績，李四川僅回：「我讓市民去評價」。

