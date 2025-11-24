吳怡農稱輝達落腳台北不算政績 李四川反問：不是嗎？

輝達總部將落腳北士科T17、18基地，北市府與新光人壽合意解約地上權。針對擬參選台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農稱輝達不能算是台北市長蔣萬安的政績一事，北市副市長李四川反問「不是嗎？」

針對吳怡農今（24）日稱輝達不能算是台北市長蔣萬安的政績一事，蔣萬安今出席道安會報前表示，為了成功爭取輝達，他與李四川以及所有局處首長，在這段期間都克服了很多困難，如今也順利完成塗銷登記，T17、18已經正式回歸到市府手上。

蔣萬安表示，接下來將會加速輝達的相關審議，希望能夠在明年農曆年前簽約完成，且在明年中能夠順利動工。

至於李四川被問及此事時則表示，從5月到9月的協調過程中，原則上「都沒有浪費時間」，至於輝達落腳台北是否為市府政績一事，李四川則反問「不是嗎？」並強調此事是否為政績，就讓市民自行去評價。

李四川今接受網路節目「新聞給問嗎？」專訪時透露，北市地政局長王瑞雲已和他報告，北市府於今上午11點半與新壽完成解約並正式塗銷地上權，土地已回到北市府；至於解約被外界質疑耗時較長，李四川則說道，該案並非北市府主動去找輝達談，而是新壽先去跟輝達提，但後續因雙方的MOU限制，因此才會拖到9月。

