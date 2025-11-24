吳怡農稱輝達落腳台北非政績 李四川反問了

▲ 台北市副市長李四川說，交給市民評價。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 輝達將落腳北士科T17、T18，北市府與新壽已簽解約。台北市長擬參選人吳怡農卻稱，台北市政府處理輝達一案，最後關頭才積極投入，應不是政績。對此，台北市副市長李四川受訪時，被問到輝達是政績嗎？他反問，「你說不是嗎？」這部分讓市民去評價。

壯闊台灣創辦人吳怡農是目前民進黨唯一登記爭取參選台北市長的人，對於輝達海外總部將落腳台北市，他認為輝達案有很多可以檢討的地方，「應該不是一個政績」。

李四川下午出席道安會報前受訪時稱，從5月至9月，都沒有浪費時間，今天早上北市科T17、T18已完成地上權塗銷。至於輝達是政績嗎？「你說不是嗎？」這部分讓市民去評價。

