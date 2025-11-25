吳怡農稱「綠操盤手這麼會選大罷免不會這樣」...沈伯洋回「罷免是公民運動」：幫忙到現在不知操盤手在哪

民進黨唯一登記台北市長爭取參選人、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農昨日在廣播節目《新聞放鞭炮》稱「民進黨內操盤手，這麼會選大罷免不會有這樣的結果」引發熱議。過去在大罷免出力甚多的綠委沈伯洋表示，他不知道操盤手在哪，尊重吳怡農的說法，但罷免是由公民發起的運動。

談及2023年立委補後，吳怡農以5000之差輸給國民黨時任候選人王鴻薇，外界分析敗因為「佛系打法」，也成為此次爭取綠營台北市長候選人，不受支持的原因。對此，吳怡農直言，他並不認同這樣的說法，因為大家的分析都錯了。

吳怡農指出，很多名嘴，甚至是黨內的操盤手，可能太久沒有去了解，或是不願意去看清楚台北市選民結構，「佛系打法沒有錯，而且差一點就贏了」。吳怡農強調，那一戰之所以輸的原因，「依照當時媒體人的說法，當時選法根本沒機會、應該是炮灰、應該是大敗，但其實我一直是領先的」。

吳怡農並說，佛系打法並非他自己說的，「大家不要忘了，我不是沒有挑戰對手，只是沒有去攻擊、汙辱對手」，更稱：「如果這些黨內的操盤手、名嘴真的這麼會選的話，大罷免也不會有這樣的結果」。

吳怡農說，在大罷免可以清楚看到催出6成投票率，「結果卻是不同意大於同意票，我們沒有爭取到社會的支持」。他點出，當時有些比較資深的媒體人，在大罷免上的判斷百分之百大錯特錯，「以為至少罷免十幾席，投票前已經有很多操盤手在面試補選區的候選人，結果卻差這麼多」。

吳怡農表示，「傳統的政黨其實無意中，這麼多年下來，已經跟社會大眾有一些脫鉤了，這是所有政黨面臨的危機」。

吳怡農關於「民進黨操盤手」一說隨即引起熱議，「中評社」也以標題「吳怡農諷民進黨操盤手 若會選大罷免不會這樣」為題報導，李正皓昨日在臉書發文，並截圖中評社此一報導直嗆「差不多就好，吳怡農」，他並在留言處表示「為什麼這些話中評社會拿來做新聞」。

對此，沈伯洋今日在黨團記者會被問及此題時回應，尊重吳怡農的說法，但罷免是由公民發起的運動，並沒有什麼操盤不操盤，「我畢竟也是幫忙了很多，我從一開始幫忙到現在，我都沒有遇到操盤手，不知道操盤手在哪裡？」

沈伯洋認為，公民運動的精神非常可貴，重點是提醒大家，不管國會現在要修正國籍法、之前財劃法修正、憲法法庭崩潰，以及罷免權被沒收等，每件事都是動搖國本、會毀壞國家的事情，這場運動一直持續到現在，雖然大家有點受傷，但還是持續提醒大家，「我覺得這件事情是重要的」。

