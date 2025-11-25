吳怡農稱「黨內操盤手會選大罷免不會這樣」惹議...李正皓嗆「差不多就好」、粉專轟：資歷比較好的連勝文

民進黨唯一登記台北市長爭取參選人、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農昨日在廣播節目《新聞放鞭炮》稱「民進黨內操盤手，這麼會選大罷免不會有這樣的結果」引發熱議。政治評論員李正皓直嗆「差不多就好」，臉書粉專「脫北者冰狼」今（25）日也說，吳怡農有什麼戰功，要不是是吳乃仁的姪子，憑什麼喊要選台北市長，「他現在給我的感覺充其量就是長得比較帥資歷比較好的連勝文而已。」

談及2023年立委補後，吳怡農以5000之差輸給國民黨時任候選人王鴻薇，外界分析敗因為「佛系打法」，也成為此次爭取綠營台北市長候選人，不受支持的原因。對此，吳怡農直言，他並不認同這樣的說法，因為大家的分析都錯了。

吳怡農指出，很多名嘴，甚至是黨內的操盤手，可能太久沒有去了解，或是不願意去看清楚台北市選民結構，「佛系打法沒有錯，而且差一點就贏了」。吳怡農強調，那一戰之所以輸的原因，「依照當時媒體人的說法，當時選法根本沒機會、應該是炮灰、應該是大敗，但其實我一直是領先的」。

吳怡農並說，佛系打法並非他自己說的，「大家不要忘了，我不是沒有挑戰對手，只是沒有去攻擊、汙辱對手」，更稱：「如果這些黨內的操盤手、名嘴真的這麼會選的話，大罷免也不會有這樣的結果」。

吳怡農說，在大罷免可以清楚看到催出6成投票率，「結果卻是不同意大於同意票，我們沒有爭取到社會的支持」。他點出，當時有些比較資深的媒體人，在大罷免上的判斷百分之百大錯特錯，「以為至少罷免十幾席，投票前已經有很多操盤手在面試補選區的候選人，結果卻差這麼多」。

吳怡農表示，「傳統的政黨其實無意中，這麼多年下來，已經跟社會大眾有一些脫鉤了，這是所有政黨面臨的危機」。

吳怡農關於「民進黨操盤手」一說隨即引起熱議，「中評社」也以標題「吳怡農諷民進黨操盤手 若會選大罷免不會這樣」為題報導，李正皓昨日在臉書發文，並截圖中評社此一報導直嗆「差不多就好，吳怡農」，他並在留言處表示「為什麼這些話中評社會拿來做新聞」。

另外，臉書粉專「脫北者冰狼」也在臉書發文表示，「我要炮吳怡農，不喜可以退追」，他表示，好不容易大罷免翻頁了，吳怡農卻哪壺不開提哪壺，據他所知，民進黨跟罷免本來的關係就很既要又要，要維持罷免主體性，又需要民進黨資源幫忙。這種狀態下根本沒辦法完成整合，「有政治經驗跟基本常識都知道精準罷免成功率高很多，但公民已經先行，綠營怎麼可能拋下公民？」

「倒是你吳怡農，我一直覺得你憑什麼在那個位置」，該粉專再說，吳怡農選了兩次立委，一次跟蔣萬安，輸掉無可厚非，一次跟烙跑王鴻薇選，那時候吳怎麼打選戰的？不提烙跑，不提王鴻薇多雷，在那邊用烏托邦的方式打選戰，結果是什麼？「你輸了，你輸給0秒烙跑的王鴻薇，你的選戰成績是0勝2敗，民進黨跟支持者是看戰功的，你有什麼戰功？」

該粉專表示，這次要出來選市長，吳怡農何德何能？資歷選個議員練基層還可以，沒有基層經驗，沒有贏過選戰，長處是什麼？一張帥臉？

該粉專直嗆，講白了要不是吳是吳乃仁的姪子，憑什麼在那邊跟人家喊要選台北市長？「他現在給我的感覺充其量就是長得比較帥資歷比較好的連勝文而已，還網路還一堆疼惜他的支持者，說什麼不要被台北人糟蹋，拜託，我還比較疼惜綠營的台北市民勒。」

（圖片來源：三立新聞、新聞放鞭炮、臉書粉專「脫北者冰狼」）

