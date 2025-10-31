即時中心／徐子為、魏熙芸報導



壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今（31）日下午赴民進黨中央黨部繳交參選意願書，不過他左手有穿戴手臂吊帶，原來是他的手因肩關節唇撕裂傷，日前做了小手術，他今才帶傷遞交意願表。他表示，台北市是一座非常美麗的城市，可是許多的家庭的生活現狀多年來沒改變，所以必須做得更好。他提到，從今天開始，會展開一系列客廳會，跟台北市民面對面對談，非常期待跟大家一起攜手為台北的未來來奮鬥。





吳怡農日前公開表態，爭取民進黨台北市長提名，今下午赴民進黨中央黨部繳交參選意願表，不過吳怡農左手穿戴手臂吊帶。吳怡農透露，大概兩個禮拜前動了一個小手術，3個月後才能開始復健舉重。據了解，是肩關節唇撕裂傷。



針對參選緣由，吳怡農表示，過去5年他成立壯闊台灣聯盟，專注在社會韌性的建設，透過社區合作、國際接軌、科技創新，每天都在第一線解決現實生活面臨的問題。他自過去20多年來的工作，從商業領域、金融投資，到公部門為政府工作，到現在於基層經營非營利組織，相信這些經驗跟視角，可為台北未來跟發展帶來正向貢獻，注入新活力。



吳怡農坦言，對民進黨來言，台北市一向是「艱困選區」。但他相信，只要透過正向態度，再次堅持一個乾淨的、包容的選戰，重新建立大家對政治的信任，相信絕對可成功，因台北值得一個更安全、更充滿機會、更有活力的未來。因此他從今天開始會展開一系列的客廳會，跟台北市民朋友們面對面的對談，從家長到年輕人、從社區的人士到創業家，非常期待跟大家一起攜手為台北的未來來奮鬥。



若是吳得以從黨內出線，就是再度上演他和台北市長蔣萬安「雙帥對決」。吳怡農說，他希望爭取黨內提名參選北市，蔣萬安當然就是他的對手，最重要的還是回到市民朋友們過去4年，有沒有感受到生活有變好？這相信大家心裡都有數。他希望透過這場選戰，大家看到的不只是不同的經驗、更具體的主張，還有很重要的是他的行動方案，如何達到承諾、如何在上任的前3個月、前6個月做出成績，這是他在接下來爭取提名的過程中會向大家說明。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／吳怡農肩關節唇撕裂傷 今帶傷赴中央黨部交表「爭選台北市長」再對決蔣萬安

更多民視新聞報導

日前公開挺林岱樺惹議！ 卓冠廷道歉了

台中8月大男嬰疑癲癇發作！ 父衝進消防隊求救仍不治

罷免案偽造連署！藍委許宇甄、盧縣一遭起訴 伍麗華：欲置我於死地

