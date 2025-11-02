吳怡農能贏蔣萬安？許美華曝選戰難題：他有勇氣要給掌聲

政治中心／劉宇鈞報導

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農10月31日向民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願書，正式爭取民進黨的提名，盼能力戰現任市長蔣萬安，不過有部分綠營支持者意見相左。科技專家許美華談到綠營在台北市的難題，大讚吳怡農有勇氣要給掌聲。

許美華今（2）日發文表示，吳怡農壓線送出台北市長參選意願表，結果同溫層很多人不支持，主要理由是認為吳歷練不夠、沒有行政經驗。「這些不支持吳怡農參選的聲音，我相信都不是否定他這個人，而是希望更有行政歷練、資歷更完整的候選人來代表綠營參選。就這點來說，我覺得大家是不是想太多了？」

廣告 廣告

許美華提到，2022的陳時中，行政歷練的參選履歷表簡直就是完美，結果開票出來，台北人完全沒有在看陳的行政能力，也完全不覺得自己活過世紀疫情，應該對政府防疫團隊有任何感謝或尊敬，陳敗給藍白聯手夾殺，台灣防疫奇蹟變成「謀財害命」。

許美華直言，如果要說不支持吳怡農的理由是，吳很難選贏蔣萬安，這點她可以接受，但真要說這點，「我就問，綠營泛台派，現在誰來選會贏？」

許美華也提到，社民黨議員苗博雅一直說拆公館圓環還有替代方案，蔣不聽就是講不聽，硬要拆，結果新店、木柵、大安，再加上中永和入城的車流，每天上下班大塞車怨聲載道。但罵聲連連的深藍選區上班族，會因為這樣就不投蔣萬安？她是很懷疑，2026大家可以坐等看。

許美華說，每次投票看幾個深藍選區推著輪椅都出來投票的死忠部隊，民進黨在台北市每次如果能推進個幾趴就是大贏，真的不用想太多。2014年底的柯文哲，是搭著太陽花運動幫他造浪，再加上民進黨禮讓，打著無黨籍白色力量招牌才當選的，在台北市，綠營有多難選，哪個人不知道？

許美華坦言，不然為什麼到現在，只有一個吳怡農壓線站出來舉手？其他被點名的人為什麼都沒聲音？因為選不上不想當炮灰，這她都理解，但是，明知很難選還是要有人出來戰。

許美華強調，真心期待看到更多人不計個人成敗，為台灣人拚戰每一次不可能的任務。目前為止，民進黨也只有吳怡農一個人送出參選意願表。「至少吳怡農有勇氣站出來，這點我要給他掌聲」。

更多三立新聞網報導

吳怡農表態選台北市長！周玉蔻讚勇氣可嘉 再點名1人選北市喊「亮點」

2026選戰開打！顏擇雅點名「她」選北市：條件比檯面上那幾位好

吳怡農正式爭取台北市長提名！苗博雅讚「一時之選」：民進黨沒跟我接觸

重現雙帥對決？吳怡農正式參戰爭取台北市長提名 蔣萬安：全力拚市政

