吳怡農自提民調王世堅領先 徐國勇：黨未做北市民調但「我們聽到了」
民進黨佈局2026選戰，台北市長人選引發關注，積極表態爭取提名的狀況台灣創辦人吳怡農上週公布民調，名列第二，落後於綠委王世堅。對此，民進黨秘書長徐國勇（12/1）說，他上任以來，我來沒有做過任何一個區域候選人的民調，候選人自己做的民調，不予置評，但「我們聽到了」。
民進黨今天上午舉辦「和平繁榮．民主永續 2026 新生代國家戰略人才培力營」招生記者會。媒體問及，上週吳怡農自己公布民調，王世堅第一、吳怡農第二，民進黨有無做台北的民調，民調是否為決定人選的重要指標？台北、桃園有找到大咖嗎？
對此，徐國勇指出，台北跟桃園都是徵召區，不會只用民調來做決定，只用民調來做決定的只有三個區域，高雄市、台南市、嘉義縣，這個叫做初選區，徵召區會綜合評估所有的，來做綜合評量。
徐國勇也稱，民進黨沒有做台北市或桃園市的民調，民進黨所做的民調一定經過秘書長的同意，民調做完，基本上大概就是黨主席跟秘書長兩個人看得到，不會給其他的黨工看到，當然有一些作為市政的參考，會提供給相關的行政團隊，總統也會根據民調來和行政院長做相關討論，繼續來做相關政策的調整。
徐國勇強調，可以明白告訴大家，民進黨從他8月25號上任，到現在三個月，8月25日當時剛好大罷免失敗，民調最低，到現在能夠黃金交叉，「我們從來沒有做過任何一個區域候選人的民調，一次都沒有做過。」
徐國勇說，因為這是徵召區，候選人自己做的民調，「我們聽到了」，選對會自然也會聽到，他是選對會的召集人，知道選對會的成員也都聽到，相信台北市的可選的人才非常多，好幾個，包括自己也被提到，因為他是秘書長，他不會去選，民進黨不缺人才，每一個都有相當的知名度與經驗，「對這些民調我們不予置評，但是我們聽到了。」
此外，前總統陳水扁他昨天在廣播節目當中有提到，賴清德在2026是有可能翻轉這個藍綠版圖，徐國勇表示，「陳前總統他當過總統，而且對政治的敏感度我們都非常的欽佩，所以我們尊重他的講法。非常尊重他的講法。」
