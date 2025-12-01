吳怡農自提民調盼披綠袍對決蔣萬安 徐國勇：我們聽到了

民進黨秘書長徐國勇今正面回應吳怡農自提民調一事，並回應「我們聽到了」。（圖／袁維駿攝）

民進黨備戰2026地方選舉，已表態爭取出線台北市長的壯闊台灣創辦人吳怡農日前提出民調，強調自己在綠營支持者中僅落後立委王世堅，喊話更多民眾支持他。對此，民進黨秘書長徐國勇今天（1日）表示，台北、桃園都是徵召區，不會用民調來決定，自己接任秘書長至今，從未對任何區域候選人做民調對於這些民調不予置評，「我們聽到了」。

民進黨秘書長徐國勇今天上午於「新生代國家戰略人才培力營」招生記者會後進行媒體聯訪。針對2026地方選舉，吳怡農日前自行公布民調盼獲黨內徵召獻台北市長，對此，徐國勇回應，台北、桃園都是徵召區，不是只用民調決定，只有高雄、台南及嘉義縣初選區會用民調決勝負，徵召區要綜合評估。

廣告 廣告

徐國勇指出，民進黨要進行民調一定要經過秘書長同意，尤其結果只有主席跟秘書長看得到，自己上任至今3個月，從大罷免後民調最低，到現在滿意度信任度黃金交叉，其中沒有做過任何區域候選人的民調。

徐國勇也向吳怡農喊話，「我們聽到了，選對會也聽到了」，並重申民進黨在台北市不缺人才，每個被點名的人都有知名度和經驗，他對這些民調也不予置評；至於自己也被點名參選台北市長，徐再度明確表態，「我不會去選」。

媒體關心，嘉義市立委王美惠獲黨內徵召參選市長，如今傳出現任國民黨籍現任市長黃敏惠可能會改選立委。對此，徐國勇說，王美惠選嘉義市長，黨內非常有把握，因為她選立委時非常高票，至於王當選後，立委補選黨內當然也有準備。



回到原文

更多鏡報報導

吳怡農亮出最新民調 不論政黨傾向都輸「他」

藍質疑「兆元國防預算」是戰爭來了 徐國勇妙喻：總不能上完廁所才買衛生紙

喊「我沒有要選」！徐國勇否認親征台北市長 點名綠三將參戰