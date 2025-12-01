吳怡農自提民調盼獲徵召參戰北市長 徐國勇：選對會聽到了

民進黨持續布局2026年縣市長選戰，已表態爭取出線台北市長的壯闊台灣創辦人吳怡農日前提出民調，強調自己在綠營支持者中僅落後立委王世堅，希望爭取更多民眾支持。民進黨秘書長徐國勇今天(1日)對此表示，台北市是「徵召區」，不會只用民調決定人選，他自接任秘書長至今，從未對任何區域候選人進行民調，不過，這些民調選對會聽到了。

民進黨備戰2026年縣市長選戰，持續盤點各縣市潛在人選，其中，台北市、桃園市提名未定案。已表態爭取出線台北市長的壯闊台灣創辦人吳怡農日前提出民調，強調自己在綠營支持者中僅落後立委王世堅，希望爭取更多民眾支持，引發討論。

對此，民進黨秘書長徐國勇1日在民進黨「新生代國家戰略人才培力營」招生記者會上受訪時表示，台北、桃園都是「徵召區」，不會只用民調來決定人選，只有高雄、台南及嘉義縣等3縣市為「初選區」，會用民調決勝負，「徵召區」則要綜合評估。

徐國勇並說，民進黨可參選台北市長的人選很多，但從他接任秘書長至今，中央黨部從來沒有做過任何一個區域候選人的民調，對於個別的民調，選對會聽到了。徐國勇說：『(原音)你問我有沒有台北市的民調，民進黨的有沒有，沒有。至於其他候選人自己做的，我們聽到了，因為這是徵召區，自己做的民調我們都聽到了，選對會自然也都聽到了。對這些民調我們不予置評，但我們都聽到了。』

至於有媒體問及，明年為選舉年，是否會有內閣改組，調整為「戰鬥內閣」的可能？徐國勇說，這是「想太多了」，內閣改組是總統職權，中央黨部不適合評論。

不過，徐國勇透露，有關政府施政滿意度，根據民進黨近來所做的民調指出，3週前，賴清德總統的信任度就已超越不信任度，已呈現「黃金交叉」，民進黨信心滿滿，在這個狀況之下，沒有所謂內閣要改組的問題。

另外，有關民眾黨近來爆發退黨潮，徐國勇說，這是民眾黨的事，他不予批評，但他也趁此機會強調，民進黨是一個真正為台灣的政黨，真正為年輕人的政黨，歡迎大家加入民進黨。(編輯：宋皖媛)