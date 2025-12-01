吳怡農自提民調盼獲徵召對決蔣萬安 徐國勇：我們聽到了
記者盧素梅／台北報導
民進黨佈局2026縣市長大選，目前台北市長人選尚未出爐，有意爭取台北市長的壯闊台灣創辦人吳怡農上周特別舉辦記者會公布民調指出，自己僅排在民進黨立委王世堅之後，希望獲得更多民眾支持。對此，民進黨秘書長徐國勇今（1）日表示，選對會有聽到這些民調，但不予置評。他並強調，台北與桃園都是徵召區，不會只用民調來決定。
民進黨中國部今天上午召開「和平繁榮．民主永續 2026 新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，包括徐國勇、中國部主任吳峻鋕、發言人吳崢、國策研究院顧問董立文、《爸媽叫我不要談政治》共同主持人馮艾立與會。
媒體詢問，台北市長、桃園市長徵召狀況？吳怡農公布民調盼獲徵召參選台北市長？徐國勇表示，徐國勇回應，台北與桃園都是徵召區，不只會用民調做決定，只有高雄、台南與嘉義縣初選區會用民調決定人選，徵召區會綜合評估。
徐國勇並表示，民進黨要進行民調一定要經過秘書長同意，且結果只有主席跟秘書長看得到，自己上任至今3個月，從大罷免過後民調最低到現在滿意度、信任度黃金交叉，過程中沒有做過任何區域候選人的民調。
徐國勇透露，黨內3周前的總統信任度民調就已經黃金交叉，「我們雖然沒宣布，但信心滿滿」；此外，《震傳媒》民調包括總統信任度、執政滿意度都黃金交叉。他說，民進會繼續努力，不會以此為滿足，人民福祉是民進黨最重要的目標，並會堅持民主、繁榮、和平，在這個狀況下，沒有內閣改組的問題。
徐國勇強調，至於其他候選人自己做的，「我們聽到了，因為這是徵召區，選對會自然也會聽到」。他是選對會召集人，台北市人才很多，每一個都有相當的知名度與經驗，對這些民調不予置評，「但我們聽到了」。
至於前總統陳水扁提到賴清德能在2026翻轉藍綠版圖？徐國勇表示，陳水扁當過總統，非常欽佩其政治敏度，「我們非常尊重他的想法」。
更多三立新聞網報導
扁看好賴最會打破魔咒！黃暐瀚：五藍若遭翻轉，鄭麗文遑論搶下南高？
民眾黨爆退黨潮？徐國勇稱「我不宜批評」、接著喊歡迎大家加入民進黨
綠提投票放2天假盼最快速度排審 藍敬表尊重
黃國昌批「民主假」擋青年投票 卓冠廷嗆：等頭腦清楚後再發言
