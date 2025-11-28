吳怡農自曝民調「黨內排第二」 他一句酸爆

▲壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農公布最新民調，結果顯示台北市民最愛的是民進黨立委王世堅，而吳則位居第二名。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農爭取代表民進黨參選2026台北市長，他日前公布民調數據，在「非藍白支持者」當中，他以15.3%支持度名列第二，僅落後排名第一的立委王世堅（24.2%），後續名次則依序為行政院副院長鄭麗君、立委沈伯洋與前秘書長林右昌。資深媒體人謝寒冰說，這份民調，讓台北市長蔣萬安晚上可以睡很甜了。

謝寒冰27日在節目《新聞大白話》中直言，吳怡農一公布這份民調，相信很多人都會「見光死」，如果吳怡農沒有講清楚，還以為是在幫王世堅抬轎，「吳的民調只有堅哥的三分之一，哪有人自己要參選，就公佈一個人家贏你三倍的民調。」

謝寒冰分析，從數據來看，「現在看起來除非徵召王世堅，不然的話沒有別的路了。」但他同時預測，無論民進黨屆時派誰出來，包括王世堅、鄭麗君、沈伯洋或其他潛在人選，現任台北市長「蔣萬安晚上都會睡得很甜」。他認為，綠營無論由誰出戰，蔣萬安的勝選機率仍較高。

