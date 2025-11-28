吳怡農自曝黨內民調排第二 謝寒冰直呼「很多人見光死」：蔣萬安晚上會睡很甜

壯闊台灣聯盟理事長吳怡農26日公布民進黨5位台北市長潛在參選人的民調對比，在綠營支持者中，立委王世堅以22.7％支持度位居第一，其次為吳怡農20.3％、立委沈伯洋16.9％、行政院副院長鄭麗君9.9％，以及前民進黨秘書長林右昌的5.1％。對此，媒體人謝寒冰直言，吳怡農一公布這份民調，很多人都會「見光死」，並認為民進黨現在除非徵召王世堅，不然的話沒有別的路。

謝寒冰在節目《新聞大白話》表示，如果吳怡農沒有說清楚，他還以為吳怡農公布這份民調是在幫王世堅抬轎，哪有人自己要參選，就公布一個人家贏你的民調，這什麼意思？

謝寒冰：綠營在台北市長這局真的不容易

謝寒冰指出，綠營現在在台北市長這一局真的不容易，尤其被吳怡農公布民調後，很多人都要見光死，現在看起來除非徵召王世堅，不然的話沒有別的路，因為目前王世堅民調最高。

對於民進黨議員提議可以考慮由和碩董事長童子賢出戰，謝寒冰則說，現在不管派誰都好，童子賢或是綠委沈伯洋，現任台北市長蔣萬安晚上都會睡得很甜。

節目同場嘉賓、台北市議員侯漢廷也在同一節目指出，他能理解為什麼綠營人士會罵吳怡農，首先是跟風情緒，其次是吳怡農一開始就批評大罷免操盤手不利，讓所有在大罷免中付出心血的人覺得他的言論莫名其妙，雖然吳怡農說的可能是事實。

該民調由山水民意研究股份有限公司製作，訪問對象為設籍台北市20歲以上成年人，訪問日期為11月20日至11月23日，有效樣本1075人（加權前家戶535份、手機540份），在95%的信心水準下，抽樣誤差約正負2.99個百分點。

