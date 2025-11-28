吳怡農自曝黨內民調「排第二」 謝寒冰看完：蔣萬安晚上會睡很甜

爭取代表民進黨參選2026台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，日前公布民調，在「非藍白支持者」當中，他目前名列第二，僅落後民進黨立委王世堅。對此，資深媒體人謝寒冰認為，吳一公布這民調，相信很多人都會「見光死」，認為民進黨現在除非徵召王世堅，不然的話沒有別的路。但謝也認為，不管到時綠營派誰出來，「蔣萬安晚上都會睡得很甜」。

吳怡農日前召開記者會並公布民調，指出在「非藍白支持者」當中，他以15.3％支持度目前名列第二，僅落後第一名王世堅24.2％，接續為鄭麗君、沈伯洋與林右昌。

謝寒冰27日在節目《新聞大白話》中提及，吳若沒有講清楚的話，他還以為吳公布這個民調是在幫王抬轎，「吳的民調只有堅哥的三分之一，哪有人自己要參選，就公佈一個人家贏你三倍的民調。」

但謝寒冰也指出，這個民調一公布，很多人都要見光死，「現在看起來除非徵召王世堅，不然的話沒有別的路了。」

面對綠委沈伯洋、王世堅，以及行政院副院長鄭麗君都有被點名，而民進黨議員許淑華則表示可考慮和碩董事長童子賢出戰。謝寒冰也說，現在不管派誰都好，童子賢或是沈伯洋，「蔣萬安晚上都會睡得很甜」，認為綠營不論由誰對上蔣萬安，蔣的勝選機率仍較高。

而台北市議員侯漢廷也在同一節目中指出，自己可以充分理解為什麼綠營的人要罵吳，「第一個當然是所謂的跟風， 第二個，吳一開始就在砲轟大罷免這操盤手不利」，那所有在大罷免付出過心血的人，都會覺得吳莫名其妙，雖然吳可能講出的就是事實。

