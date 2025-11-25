吳怡農自爆大罷免「操盤」失敗？綠委急滅火 黃揚明抓出一核心問題

2026年縣市長選舉倒數，國民黨台北市長蔣萬安力拚連任，綠營方面，​壯闊台灣聯盟理事長吳怡農開響第一槍，表態爭取爭取代表民進黨參選台北市長，他24日在臉書談及大罷免大失敗，表示「操盤手」的預測常常與民意脫節；而積極推動罷免的民進黨立委沈伯洋則表示，「不知道操盤手在哪裡？」對此，媒體人黃揚明今（25）日在臉書引述相關新聞直言，吳怡農講出了民進黨原本不願意面對的事實。

​吳怡農24日正式在臉書宣布參選台北市長，並提出「我看到台北未來的問題，並且我有解決方法」、「我能擴大社會支持，重現小英成績」、「我持續學習和進步，強化社會對話」等3大理由。他在文中指出，自己在2023年立委補選中落敗讓外界有所疑慮，但事實證明，在艱困選區操作政治對立無益，政策交鋒反而可以獲得肯定，此次他會持續透過面對面的對話，把溝通工作做得更好。

吳怡農更提到，​選舉不能靠感覺、流量不等於支持，如操盤手的預測也常常與民意脫節，這是他在大罷免結果不如預期中所學習到的。對此，沈伯洋今在輿情回應記者會中表示，吳怡農對於台北市長選戰的看法，他予以尊重，但大罷免是公民運動，沒有所謂的操盤不操盤的，自己從頭到尾幫了很多忙，「我都沒有遇到操盤手，不知道操盤手在哪裡。」民進黨立委吳思瑤則說，尊重吳怡農的選舉作為，民進黨未來務必會徵召、協調出一個最強人選。

但吳思瑤也強調，大罷免並非誰在操盤，而是公民朋友想要為國會亂象撥亂反正，集眾人之力，想要挽救台灣民主的公民運動，沒有誰領導、操盤的問題；至於所謂「佛係選舉」，吳思瑤表示，至少民進黨團在國會沒有佛系的空間。黃揚明則直指，吳怡農講出了民進黨不願意面對的事實，就是大罷免其實就是民進黨在背後操弄，甚至吳說罷免中民進黨已經開始「面試」補選立委人選，那麼問題是「誰是操盤手呢？」

