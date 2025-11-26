吳怡農自薦選北市、沈伯洋呼聲高...李忠憲提昔和兩人開會經驗：親身觀察而言，強力支持沈伯洋

2026大選開始進入備戰狀態，目前民進黨已公布第二波縣市首長候選人，分別派出綠委蘇巧慧參選新北市長、苗栗議員陳品安參選苗栗縣長，眾所矚目的首都台北市人選仍然尚未決出，當前僅有吳怡農表明參選意願，另一名外界呼聲高的則是專注國安滲透議題的綠委沈伯洋。對此，成大電機系教授李忠憲談到，過往跟沈伯洋及吳怡農兩人一同在總統府開會的經驗，對吳印象不好，若依條件來看，一定強力支持沈伯洋。

目前民進黨台北市長初選僅有吳怡農遞出參選意願表，他今日也開記者會公布自製民調，舉王世堅、沈伯洋、鄭麗君、林右昌與自身支持度相比，顯示其在單就綠營支持者內僅輸給王世堅，並強調將爭取更多支持。

對於台北市綠營人選，李忠憲提到，有次跟吳怡農和沈伯洋一起在總統府開會，那時對吳印象並不好，感覺很虛，如果就支持民進黨台北市長候選人的條件而言，自己當然強力支持沈伯洋。



而李忠憲也直言，以他在總統府那場會議的親身觀察而言，選擇其實再清楚不過了。

(圖片來源：李忠憲臉書、三立新聞網)

