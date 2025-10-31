吳怡農表態「爭取參選台北市長」網給予兩極評價

2026年九合一選舉逼近，各方動態均引發關注，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農昨（30日）壓線表態，有意角逐台北市長，將積極爭取民進黨黨內支持，消息一出，很快便掀起網友關注，在社群上引發話題。

吳怡農昨表態有意角逐台北市長，將於今（31日）下午2時，赴民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願表，有網友將消息轉貼到論壇Threads，很快便掀起大票網友熱議。

貼文一出，不少網友態度悲觀「他議員還是立委都沒選上，選這個…」、「他是一個好人，真的有抱負理想，可惜他對上蔣萬安，所以選不上」、「我也是支持他，但覺得他一定選不上」、「他選立委時我有投他，覺得沒上很可惜，這次他選市長我還是會投他，但真的不太可能上，希望他換一個地區選」、「來新北還有機會，台北太難了」。

也有網友提出不同想法「我倒覺得吳怡農出來選很好，反正台北市一定選不贏，讓他來練點政治資歷也好。比較有經驗的人可以去其他比較可能選上的地方」、「全力支持有抱負的他！」、「阿農真的很勇敢...」、「佩服他的勇氣」、「我覺得很好，口才再多練練，人是滿有想法的，但要表達出來讓選民聽得清楚」。

有網友則表示「別再佛系打選戰了，對手可沒在手下留情」、「拜託不要再堅持不做看板了...」、「吳最大問題，叫你用刊版文宣，你都走自己的路，沒選上」。

撰稿：吳怡萱