吳怡農表態參選北市長 王世堅力挺：我一定會盡全力幫他

民進黨立委王世堅。（本報資料照片）

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今（31）日赴民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願表，打出「為台北市民打造一座更具韌性與前瞻性的首都」的口號。台北市民進黨立委王世堅表示，「很好啊！他參選我一定會盡我全力幫他，他前兩次選立委，我也都有全力幫他，我服務處讓他使用，戰車也會借給他，這都沒有問題，我鼓勵他參選。」

民進黨啟動2026年縣市首長提名作業，非執政縣市有意參選者可赴黨中央繳交意願表，今天是最後一天，吳怡農壓線赴黨中央遞交台北市長參選意願表。由於王世堅在網路上擁有高聲量，其動向格外備受矚目。

廣告 廣告

王世堅今天被問及是否考慮參選時，他連忙否認「不會啦、不會啦」，並表示「讓最強的出來，我知道我不是最強的。」

王世堅強調，他一定是支持民進黨內推出的人選，不管這一位人選過去跟他有沒有私交、認識深不深，這都其次，只要是黨初選通過的，一定是最強的，所以他一定支持。

【連回中時新聞網原文】