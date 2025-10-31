吳怡農表態選台北市長！他喊「讓王世堅當奇兵」：市政比蔣萬安還熟

政治中心／許智超報導

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前突表態，將於今（31）日赴民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願表，消息一出，立刻引發外界關注。不過，律師林智群坦言，對於台北市長人選，自己目前只支持民進黨立委王世堅，認為王在台北市經營時間長，對市政很熟悉，甚至比前台北市長柯文哲跟現任台北市長蔣萬安都熟，「真的當選可以馬上上手。」

吳怡農昨日簡短說明參選台北市長的決定與目標，盼以自身長期推動公共服務與國際交流經驗，積極爭取黨內支持，成為台北最強戰力，為台北市民打造一座更具韌性與前瞻性的首都。

對於台北市長人選，林智群表示自己目前只支持王世堅。（圖／翻攝畫面）

林智群在臉書發文表示，台北市目前他只支持王世堅，「民進黨推什麼吳怡農是沒用的」。他認為，雖然吳怡農長相、學歷出眾，但不是自己人就沒用，且其演講沒魅力可言，至少王世堅講話好笑又有梗，「年輕人很吃這一套」。

林智群說，若覺得台北市怎麼樣都選不贏，還不如讓王世堅當奇兵，「如果民進黨最後推吳，看起來就是門面擔當，想說首都不能派不夠稱頭的人」。他也提到，王世堅在台北市經營很久，對台北市的市政很熟悉，甚至比柯文哲跟蔣萬安都熟，若真的當選馬上就可以上手。

不過王世堅近日受訪時回應，自己完全沒有規劃參選台北市長的打算。他強調，進黨原則是，22縣市一定會讓最強的出來，與其他政黨比賽、爭取2026，因此他樂見最強、最適合的人選出來，「每一個黨提名的原則一定就是說讓最強的出來，所以我是樂見這樣的情況。」

