吳怡農表態選台北市長！周玉蔻讚勇氣可嘉 再點名1人選北市喊「亮點」

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農赴民進黨中央遞表，爭取參選台北市長（圖／記者劉秀敏攝影）

2026縣市長選舉，其中台北市長候選人受到各界關注，日前表態爭取台北市長提名的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，31日下午親赴中央黨部遞表，他表示「期待跟大家一起為台北的未來奮鬥」。對此，資深媒體人周玉蔻就讚他勇氣可嘉，此外，也再點名梁文傑可選台北市長。

面對吳怡農表態爭取民進黨台北市長提名，資深媒體人周玉蔻就讚吳怡農勇氣可嘉，直言一些酸他的人很不公平，不過周玉蔻也提到，在很多人推薦的台北巿長綠營的候選人名單中，她終於看到一個亮點，就是陸委會副主委兼發言人梁文傑。

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（圖／翻攝畫面）

吳怡農10月31日下午親自前往民進黨中央黨部遞參選意願表，表態爭取台北市長提名，他表示，過去5年多來他成立壯闊台灣聯盟，跟一群最棒的夥伴專注在社會韌性的建設，透過社區合作、國際接軌、科技創新，每天都在第一線解決現實生活面臨的問題。吳怡農提到，他過去20多年來，從商業領域、金融投資、公部門為政府工作，到現在在基層經營非營利組織，相信這些經驗跟視角，多元的經驗跟視角，可以為台北的未來跟發展帶來正向貢獻，「我希望可以為台北的未來注入新的活力」。

吳怡農坦言，對民進黨來說，台北市一向是艱困選區。不過，他相信只要透過正向的態度，再次堅持一個乾淨的、包容的選戰，重新建立大家對政治的信任，相信絕對可以成功，「我們一定要成功，因為台北值得一個更安全的、更充滿機會的未來、更有活力的未來」。

